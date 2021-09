Négociations avec Toyota : l’Apple Car arrivera-t-elle en 2024 ?

Noreve Housse cuir Apple iPhone Xr Horizon Serpent ciclamino

Votre Apple iPhone Xr sera au top avec un accessoire de protection Noreve. Cette housse folio en cuir va faire sensation ! Comme tous les accessoires de protection Noreve, elle a été fabriquée à la main dans du cuir de première qualité. Le dos de l’appareil, les bords ainsi que l’écran sont enveloppés dans un magnifique écrin stylé au design fin et peu encombrant. Un rabat vertical permet un accès direct à l’écran de l’iPhone. Il se referme comme par magie grâce à une fermeture sans pression ni aimant. Pour garantir la sécurité du smartphone contre les chocs et les chutes, une armature intérieure thermoplastique a été intégrée à la coque. Celle-ci ne perturbe en rien le fonctionnement de l’appareil. Les découpes précises du cuir ont été prévues pour les différentes fonctionnalités de l’iPhone Xr : caméra, flash, recharge, synchronisation, etc. Lors de la conception de cette élégante coque pour iPhone Xr, Noreve a veillé à ce que les fonctions réseau, GPS ou boussole ne soient jamais brouillées. La bonne marche des capteurs de lumière et proximité a également été prise en compte. Au niveau des finitions, les artisans dévoilent leurs talents à travers des réalisations irréprochables. Vous aurez l’occasion de sélectionner la couleur et la texture du cuir à travers différents modes de finition : Exception, Addiction, Perpétuelle, Pulsion, Horizon, Illumination, Patine, Evolution, Tentation Tropézienne ou Ambition.