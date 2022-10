Need for Speed: The Next Part s’appellerait Unbound et pourrait être révélé bientôt

Besoin de vitesse sans limite est censé être le titre de la dernière partie de « Need for Speed ». Il devrait sortir plus tard cette année et pourrait être officiellement dévoilé et annoncé dans les prochains jours ou semaines, selon le célèbre initié Tom Henderson.

Need for Speed ​​​​Unbound: l’annonce pourrait être imminente

Quel est le problème? Le prochain « Need for Speed ​​» devrait à l’origine déjà en 2021 apparaissent et proviennent de Criterion Games. Mais comme on le sait, rien n’en est sorti.

Il est clair depuis un moment que le studio de développement travaille à nouveau sur une partie « Need for Speed ​​». Cependant, les développeurs ont ensuite dû au travail sur Champ de bataille 2042 aider.

L’initié de l’industrie, Tom Henderson, a déclaré plus tard que le nouveau titre de course automobile dans le Septembre ou octobre de l’année 2022 est à publier. Ce serait bientôt.

Commençons maintenant: Dans un nouveau post sur la page Insider Gaming, Tom Henderson écrit maintenant qu’une annonce de Need for Speed ​​​​Unbound est imminente. Dans les prochains jours ou semaines il devrait être temps.

Criterion Games est également responsable de NFS Hot Pursuit. ©EA/Criterion Games

C’est exactement ce qui est attendu : EA et Criterion sont censés n’en avoir qu’un Bande-annonce du nouveau Need for Speed publier. Il durait environ 1 minute 30 et comportait une bande originale du rappeur A € AP Rocky.

À quel point est-ce grave ? En fait, Tom Henderson a plusieurs fois avec ses fuites et des informations privilégiées sur des titres comme Appel du devoir ou « Battlefield » avait raison. Cependant, il s’explique maintenant que « NFS Unbound » aurait dû être annoncé il y a longtemps.

C’est peut-être là-dedans : Le jeu lui-même devrait se concentrer davantage sur les aspects multijoueurs, que ce n’était auparavant le cas avec la série. Cela comprend, par exemple, ce qu’on appelle rencontresc’est-à-dire rencontrer d’autres joueurs pour des courses automobiles communes.

Criterion et EA n’auraient qu’une seule version avec « Need for Speed ​​​​Unbound ». sur la génération de console actuelle aspirer. Cela voudrait dire que le titre est juste sur PS5 et Xbox Series S/X apparaîtra et PS4 et Xbox One seront éliminés.

Envie d’un nouveau Need for Speed ​​? Qu’en voulez-vous, qu’en espérez-vous ? Dites le nous dans les commentaires.