‘Necessaire’ ouvre son espace aux nouveaux cosmétiques

Le secteur de la beauté, l’un des plus prometteurs d’Asie, était en plein essor lorsqu’il a été touché par la pandémie. La Chine à elle seule a perdu 25 milliards de yuans de ventes au premier semestre 2020 au profit de Covid-19; dans le même temps, les ventes de produits de soin de la peau et des cheveux ont chuté de 49% en Corée et les achats de maquillage ont diminué de 48% en Thaïlande. Cependant, le segment montre déjà des signes de reprise, mais avec des changements considérables dans le comportement des consommateurs, selon l’étude Asia Beauty, réalisée en Corée, Taiwan, Chine, Thaïlande, Vietnam, Philippines, Indonésie et Malaisie par Kantar, et qui cible les tendances jusqu’en 2025.

Selon l’enquête, la consommation ne sera pas ce qu’elle était à l’ère pré-coronavirus et il est nécessaire d’embrasser la «nouvelle normalité» pour la reconstruire. Les soins de la peau et des cheveux se sont rétablis relativement rapidement, mais la lente reprise de la consommation de maquillage dans la région est ce qui empêche le secteur des soins personnels d’enregistrer une performance plus positive aujourd’hui.

Une des raisons en est déjà reflétée dans le changement de position de l’acheteur par rapport aux cosmétiques. L’étude définit le comportement comme «Flex»: fondamental, local, commerce électronique et luxe. En d’autres termes, l’accent est mis sur la beauté axée sur la santé; les marques locales et la personnalisation gagnent de plus en plus de force; Le e-commerce continue de croître et offre une plus grande diversification et le luxe reste un vecteur d’aspiration important pour les ventes.

La tendance principale est que la consommation de produits de beauté s’éloigne de plus en plus de l’idée d’utilisation uniquement pour améliorer l’apparence et évoluer vers le souci du bien-être et de la qualité de vie. En général, les consommateurs recherchent plus souvent des produits offrant un traitement efficace, des ingrédients naturels, un contrôle de l’huile et de l’acné. Rien qu’en Chine, 13 millions de consommateurs ont déclaré changer leur routine de soin de la peau pour des produits qui offrent une récupération cutanée et pas seulement des résultats immédiats.

Les ventes de produits de soins de la peau, par exemple, ont enregistré la plus forte croissance pendant le blocage et continuent de gagner en pénétration sur tous les marchés. La crème nettoyante pour le visage, par exemple, a avancé de 8 points de pénétration en Corée. Le sérum, la crème hydratante et l’eau micellaire ont également gagné plus de place dans les produits de première nécessité dans d’autres pays asiatiques. A côté d’eux, les producteurs locaux se démarquent également, puisque l’efficacité du produit et la bonne connaissance du consommateur sont en tête de liste des priorités lors de l’achat. En Asie, 70% des marques aux performances accrues depuis le début de la pandémie sont régionales.

Outre ces critères, le luxe reste l’un des vecteurs d’aspiration de l’univers de la beauté dans la région. En Chine, le segment a été le leader pré-pandémique et a le plus souffert lors du lock-out, mais en juin, il était revenu à la première place dans les choix des acheteurs avec des chiffres proches de l’ancien niveau. Les classes supérieures sont largement responsables de ce mouvement, tandis que les groupes à revenus moyens ont réduit de 21% les achats de marques de luxe. Une partie de ces consommateurs a migré vers une autre tendance importante: le renforcement de leurs propres marques avec la recherche de prix plus bas et d’un meilleur rapport qualité-prix.

Toujours en Chine, après confinement, les achats de poudre compacte et de crème nettoyante pour le visage de marques propres ont augmenté respectivement de 200% et 86%. En Corée, la baisse des prix est une priorité pour acheter du maquillage dans 28% des cas, ainsi que des produits durables dans 20% des cas.

Un autre point pertinent est que l’approche de la beauté à la santé est également motivée par une variation dans la tranche d’âge des consommateurs actifs. Les groupes des 30 à 39 ans et les plus de 50 ans sont ceux qui ont le plus grand potentiel, en particulier le second, qui a augmenté de 64% les achats de cosmétiques en ligne en Chine pendant la pandémie.

En ce qui concerne le canal d’achat, le commerce électronique évolue dans divers segments des biens de consommation de masse dans le monde. En Chine, 83% des acheteurs l’utilisent. Parmi les catégories, la beauté est l’une de celles avec la croissance et l’investissement les plus rapides dans l’évolution technique. Cependant, cette augmentation n’est pas aussi organique qu’il y paraît et oblige les plateformes à déchiffrer les étapes de l’interaction acheteur pour se convertir.

Selon l’enquête Kantar, au début de la pandémie, la plupart des consommateurs ont acheté en ligne pour gagner du temps et ne pas avoir à faire face aux lignes. Mais avec la vulgarisation de la chaîne et la rupture des barrières émotionnelles qui gênaient les interactions, les missions de shopping habituelles ont cédé la place à des missions d’impulsion, d’urgence et de découverte. Après cela, la prochaine étape est que, étant plus à l’aise avec le canal, les acheteurs augmentent le nombre de magasins en ligne visités et transfèrent le lèche-vitrine hors ligne traditionnel vers le virtuel.