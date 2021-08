Nébuleuse et les Gardiens de la Galaxie sont dingues dans Thor : Love and Thunder

gardiens de la Galaxie la star Karen Gillan reprendra le rôle de Nebula dans le MCU à plusieurs reprises au cours des prochaines suites et versements, en commençant par une apparition dans le réalisateur Taika Waititi Thor : Amour et Tonnerre. L’actrice a récemment taquiné l’humour dans la prochaine aventure de Thor, mais a rapidement précisé que cela ne signifie pas nécessairement que la nébuleuse agressivement impassible fera soudainement des blagues.

« Taika a vraiment fait ressortir le côté dingue. Je pense que tout le monde est juste vraiment, vraiment drôle et dingue et sauvage … Je ne sais pas si c’est personnel [levity]. Comme je ne pense pas [Nebula’s] se trouvant drôle ou étant drôle, mais dans son sérieux, je pense que nous la trouverons drôle, et juste la pure agressivité sur laquelle nous avons puisé. »

Cela ne devrait surprendre absolument personne que Thor : Amour et Tonnerre va déchaîner les rires avec les deux barils, comme le précédent effort Marvel de Waititi, 2017 Thor : Ragnarok est toujours l’une des sorties les plus amusantes de la franchise. Ce sera la première fois que le cinéaste nous présente son itération du gardiens de la Galaxie, et il semble que Waititi envisage de se l’approprier.

Alors que les détails de l’intrigue pour Thor : Amour et Tonnerre restent largement secrets, nous savons depuis un certain temps que Natalie Portman reprendra le rôle de Jane Foster et rejoindra le panthéon des héros du MCU en tant que The Mighty Thor. L’actrice a précédemment commenté son personnage, confirmant que sa version du dieu du tonnerre partagera l’écran avec celle de Chris Hemsworth, « Il y a toujours l’autre Thor – le Thor original. » Portman a même depuis révélé qu’elle manierait le marteau convoité du dieu du tonnerre dans le film avec l’actrice proclamant fièrement: « Je le fais, je le fais », en réponse à la question de savoir si Foster peut s’approprier l’arme.

Ainsi, nous pouvons supposer sans risque que Thor : Amour et Tonnerre s’inspirera de Le puissant Thor course de bande dessinée. Écrit par Jason Aaron avec des illustrations de Russell Dauterman, la bande dessinée a vu Jane Foster se déguiser en héros asgardien tout en recevant un traitement contre le cancer du sein, avec le pouvoir du marteau de Thor à la fois pour lui redonner des forces et empêcher son traitement contre le cancer de fonctionner, la mettant dans une situation impossible.

On ne sait pas comment Nebula et le reste de la gardiens de la Galaxie sera pris en compte dans le film, mais avec Hemsworth’s Avenger quittant la Terre aux côtés de Star-Lord et du reste de l’équipe à l’apogée de Avengers : Fin de partie il est probable que le film commencera par rattraper le public avec leurs aventures cosmiques depuis lors.

En ce qui concerne la gardiens de la Galaxiesa propre franchise, Chris Pratt a récemment révélé que le tournage du volume 3 commencerait plus tard cette année. « Nous allons tourner cela à la fin de cette année et au début de l’année prochaine, donc comme novembre à peut-être avril », a expliqué l’acteur.

Donc, il y a beaucoup plus de nébuleuse à venir, avec Thor : Amour et Tonnerre sortie prévue aux États-Unis le 6 mai 2022, et Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 en raison de sortir en salles le 5 mai 2023. Cela nous vient de Collider.

Sujets : Thor 4