Ne faites confiance à personne dans la nouvelle spirale: extrait de la bande-annonce du livre de Saw

Ce matin apporte une nouvelle bande-annonce pour Spirale: du livre de Saw, taquinant plus de carnage et de détails d’histoire pour le redémarrage.

Ayant juste reçu une nouvelle date de sortie, ce n’était qu’une question de temps avant la commercialisation du prochain Vu le renouveau a repris. Aujourd’hui apporte une toute nouvelle bande-annonce pour le film montrant davantage les engins sanglants que les fans associent à la franchise, tout en offrant un meilleur aperçu de l’histoire globale.

Je ne suis pas énorme sur le Vu série, principalement parce que je ne suis pas fan des films d’horreur / d’horreur sanglant, mais cette bande-annonce fait un travail solide pour rendre l’histoire beaucoup plus intéressante que les dernières Vu des films. En tant que tel, cela pourrait être le redémarrage espéré par les fans.

Un cerveau criminel déchaîne une forme de justice tordue dans Spiral, le nouveau chapitre terrifiant du livre de Saw. Travaillant dans l’ombre de son père, un vétéran de la police réputé (Samuel L. Jackson), le détective impétueux Ezekiel «Zeke» Banks (Chris Rock) et son partenaire recrue (Max Minghella) prennent en charge une enquête macabre sur des meurtres qui rappellent étrangement du passé horrible de la ville. Inconsciemment piégé dans un mystère de plus en plus profond, Zeke se retrouve au centre du jeu morbide du tueur.

Spirale: du livre de Saw sort en salles sur 14 mai 2021.