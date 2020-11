Né dans les rallyes. La Toyota GR Yaris est arrivée en Europe

Un sport développé sur la base de l’expérience de Toyota dans les rallyes. C’est la carte de visite de la nouvelle production de la série GR Yaris, qui vient d’être officiellement lancée en Europe.

La Toyota GR Yaris est l’une des voitures de sport les plus attendues en Europe cette année et sera probablement l’une des meilleures nouveautés de cette année. La marque japonaise a enfin lancé son modèle sur le Vieux Continent, qui est basé sur la version rallye.

La petite voiture de sport japonaise reçoit un moteur trois cylindres turbocompressé qui développe une puissance de 261 ch et un couple de 360 ​​Nm, qui est réparti sur les quatre roues grâce à une boîte manuelle à six rapports.

Il s’agit du premier système de traction intégrale de Toyota en 20 ans. Le propulseur est également l’un des trois cylindres les plus puissants actuellement en production.

Système de traction GT-Four

La ligne de conduite GR Yaris permet une accélération de 0 à 100 km / h en moins de 5,5 secondes et une vitesse de pointe limitée électroniquement à 230 km / h.

Le système de traction intégrale permanente GT-Four propose trois modes de conduite: Normal, Sport et Piste, assurant une répartition du couple entre les essieux 60:40, 30:70 et 50:50, respectivement.

Comme la génération actuelle de la Yaris n’a pas de carrosserie à trois portes, Toyota a dû concevoir et produire une seule unité pour l’homologation pour la World Rally Car de l’année prochaine, faisant de la GR Yaris un modèle très spécial, bien que la production ne soit pas limité à un nombre réduit.

La nouvelle GR Yaris partage la même plate-forme avec la Yaris standard, mais la partie arrière a été entièrement revue, avec l’adoption d’une suspension à double bras au lieu de l’essieu de torsion.

Le toit a été abaissé de 95 mm et est en polymère de carbone, tandis que les ailes, le couvercle du coffre et le capot sont en aluminium. Le poids officiel est de 1280 kg.

Trois niveaux d’équipement

La Toyota GR Yaris est désormais disponible au Portugal, à partir de 45 090 euros. La version «de base» comprend des phares à LED et des optiques arrière à LED, des vitres arrière teintées, des rétroviseurs extérieurs chauffants et rétractables, et pour économiser du poids et abaisser le centre de gravité, le toit n’est pas métallique, mais en polymère de fibre de carbone renforcé.

Ceux qui recherchent un véhicule de sport encore plus équipé, notamment en termes de systèmes d’aide à la conduite, la marque japonaise propose la version Extreme Premium, pour 48 990 euros.

En plus de l’équipement déjà inclus dans la GR Yaris, il y a aussi un affichage tête haute de 10 pouces, un système de navigation, un système audio JBL et en sécurité il ajoute à l’alerte d’angle mort Toyota Safety Sense (BSM), la détection d’approche du véhicule arrière (RCTA ) et capteurs de stationnement.

La version circuit a reçu la désignation Extreme Rally et est également disponible pour 48 990 euros. À l’équipement GR Yaris, s’ajoutent les roues en alliage forgé de 18 pouces et les freins à disque avec étriers rouges, ainsi que le différentiel LSD et la suspension sport GR Circuit.

