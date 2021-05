NBC annule les Golden Globes 2022, Tom Cruise rend ses récompenses

le Globes dorés ne sera pas diffusé sur NBC l’année prochaine. Suite à des pressions croissantes en faveur de la réforme, la Hollywood Foreign Press Association a subi un coup dur car le réseau qui s’est associé avec eux pour la remise des prix depuis des années a maintenant abandonné la diffusion télévisée de l’année prochaine. Cependant, NBC a laissé la porte ouverte à un retour, en supposant que le HFPA puisse adopter une réforme majeure au sein de son organisation.

NBC a confirmé qu’elle ne diffusera pas les Golden Globes l’année prochaine. On ne sait pas si le HFPA aura la possibilité de trouver un autre partenaire de diffusion. Même si cela est possible, cette décision signifie à quel point la situation est devenue laide alors que de plus en plus de personnes et d’entreprises à Hollywood exercent des pressions sur le HFPA, exigeant des changements majeurs. NBC avait ceci à dire à ce sujet dans une déclaration.

« Nous continuons de croire que le HFPA est déterminé à mener une réforme significative. Cependant, un changement de cette ampleur prend du temps et du travail, et nous sommes convaincus que le HFPA a besoin de temps pour bien faire les choses. En tant que tel, NBC ne diffusera pas les Golden Globes 2022. . En supposant que l’organisation exécute son plan, nous espérons que nous serons en mesure de diffuser l’émission en janvier 2023. «

Amazon et Netflix avaient auparavant rompu leurs liens avec le HFPA, l’association de critiques quelque peu mystérieuse derrière les Golden Globes. Contrairement aux Oscars, la HFPA ne révèle pas ses membres publiquement. Suite au tollé de nombreuses personnes à Hollywood après la cérémonie de cette année, la HFPA a mis en avant une date limite du 6 mai « pour accroître la transparence dans notre organisation et construire une communauté plus inclusive ». Le 6 mai, les membres du groupe ont voté en faveur de changements qui semblent répondre à certaines des préoccupations qui ont été mises au premier plan ces dernières semaines. À l’époque, le président de la HFPA, Ali Sar, avait ceci à dire.

<< Le vote écrasant d'aujourd'hui en faveur de la réforme de l'Association réaffirme notre engagement en faveur du changement. C'est pourquoi nous avons déjà pris des mesures qui nous permettront de progresser rapidement. Parce que nous comprenons l'urgence et la question de la transparence, nous mettrons constamment les membres au courant. nous allons de l'avant pour rendre notre organisation plus inclusive et diversifiée. Encore une fois, nous comprenons que le travail acharné commence maintenant. Nous restons déterminés à devenir une meilleure organisation et un exemple de diversité, de transparence et de responsabilité dans l'industrie. "

Tout se résume à l’inclusion et à la transparence. De nombreuses personnalités influentes à Hollywood veulent voir la HFPA faire de meilleurs progrès vers la diversité au sein de ses rangs. Mais pour ce faire, la transparence doit faire partie de l’équation. Les films récemment réalisés n’ont pas été suffisamment vus. Scarlett Johansson, Mark Ruffalo et d’autres stars ont appelé le groupe ces dernières semaines. Tom Cruise a même rendu ses trois Golden Globes à l’organisation.

Divers rapports ont indiqué que Tom Cruise avait envoyé ses trophées au siège de la HFPA. Cruise a remporté le prix du meilleur acteur pour son travail dans Jerry Maguire et né le 4 juillet et meilleur soutien pour Magnolia. On s’attend à ce que d’autres acteurs emboîtent le pas, ce qui pourrait encore compliquer les choses pour l’organisation.

Cela pourrait également jeter une clé majeure dans les engrenages pour la saison des récompenses l’année prochaine. Les Golden Globes sont peut-être en deuxième position après les Oscars, en termes d’importance et de notoriété. Cependant, il convient de noter que les cotes d’écoute pour l’émission des Golden Globes ont considérablement baissé ces dernières années. L’émission de cette année a fait un plongeon, chutant de plus de 60% et attirant moins de 7 millions de téléspectateurs. Cette nouvelle nous parvient via NBC News.

