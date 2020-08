Nba 2k21 Rend Sa Démo Disponible; C'est Ce Qu'il Comprend

NBA 2K21 sortira dans un peu plus de deux semaines, ce qui signifie que la meilleure ligue de basket-ball au monde ira à nouveau de pair avec l’un des simulateurs sportifs de référence. Comme prévu, ce nouvel épisode de l’IP débarquera avec beaucoup de nouveautés au niveau du gameplay et du contenu, et les joueurs peuvent déjà avoir un premier goût de bouche à travers sa démo.

Bande-annonce de démonstration NBA 2K21

Alors, alors nous vous laisserons avec un coup d’oeil à la bande-annonce par lequel NBA 2K21 a confirmé la disponibilité de sa démo indiquée:

Que pouvons-nous trouver dans cette démo de la main de Sports 2K? Ensuite nous examinons le contenu qui comprend l’essai limité du jeu:

Contenu de la démonstration NBA 2K21

Démo disponible dans Playstation 4 et Xbox One.

dans et Xbox One. Comprend quatre équipes : All-Time Lakers, All-Time Boston, Milkaukee Bucks et Los Angeles Clippers.

: All-Time Lakers, All-Time Boston, Milkaukee Bucks et Los Angeles Clippers. Mon lecteur revient . Cette fois, les joueurs trouveront des nouveautés telles que la possibilité de créer une base de jusqu’à 2’03 de hauteur. Les joueurs créés seront reportés à l’édition finale avec le lancement du jeu.

. Cette fois, les joueurs trouveront des nouveautés telles que la possibilité de créer une base de jusqu’à 2’03 de hauteur. Les joueurs créés seront reportés à l’édition finale avec le lancement du jeu. Les moyennes incluses dans le jeu seront mises à jour ultérieurement avec la fin des Playoffs NBA cette année – de telle manière, les moyennes refléteront la performance des joueurs jusqu’à la fin de l’activité -.

En fin de compte, nous nous souviendrons que NBA 2K21 a récemment introduit toutes les nouvelles que le populaire mode Mon équipe comprendrait – qui ne sont pas exactement peu nombreux -. Dans ce lien Vous pourrez trouver des surprises telles que les saisons, l’échange et bien plus encore qui rendront cette modalité encore plus complète qu’elle ne l’était auparavant.

NBA 2K21 a été confirmé pour PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch et PC. La progression de mon équipe se poursuivra entre une génération et une autre grâce aux consoles de la même famille.

