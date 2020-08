NBA 2K21: MyCareer, MyGM, MyLeague Détails de la génération actuelle révélés

NBA 2K21 Crédit: 2K

Dans ce qui semble être la dernière information avant la sortie de NBA 2K21 sur les consoles de la génération actuelle, 2K a dévoilé les informations pour MyCareer, The Neighborhood, MyGM et MyLeague, bien que les deux derniers soient considérablement sous-servis sur cette version.

J’ai eu l’occasion de participer à une présentation pour chaque mode et à une brève session de questions-réponses avec les développeurs, dont Mike Wang et Erick Boenisch.

Je vais décomposer ce qui a été partagé, mes pensées et quelques bribes que j’ai pu découvrir à partir de certaines des questions et réponses.

Voici les informations partagées pour chaque mode.

Ma carrière

“Dans NBA 2K21, le récit de cette année, The Long Shadow, raconte l’histoire de Junior – le fils d’un baller bien-aimé qui fait face au défi d’essayer de se rendre en NBA, équilibrant l’héritage tout en se frayant un chemin du lycée à l’université. Rendre ce voyage plus authentique dans la vraie vie, NBA 2K21 mettra en vedette 10 programmes universitaires sous licence officielle parmi lesquels choisir dans l’histoire: Michigan State, UConn, Floride, Gonzaga, Syracuse, Texas Tech, Oklahoma, UCLA, Villanova University et West Virginia.

L’histoire de MyCareer met en vedette un certain nombre d’acteurs réels et d’interprètes reconnaissables. Voici une liste des acteurs

Voir Jesse Williams (Grey’s Anatomy), Michael K. Williams (The Wire, Boardwalk Empire), Djimon Hounsou (Blood Diamond, Guardians of the Galaxy), Mireille Enos (The Killing, World War Z) et couvrir les athlètes Damian Lillard et Zion Williamson et bien d’autres donnent vie à l’histoire de Junior d’une manière dramatique et cinématographique.

Le quartier

Cette année, l’environnement de voisinage de la génération actuelle s’appellera 2K Beach. Il ressemble beaucoup à Venice Beach et présentera tous les endroits que les joueurs de 2K ont l’habitude de voir, tels que SWAG’s, The REC, NBA Store, etc.

MyGM / MyLeague

Nous n’avons reçu aucune information sur MyGm, ce qui signifie probablement qu’elle est inchangée. 2K a mis en œuvre le nouveau calendrier NBA qui a été impacté par COVID-19. Cela a été fait pour capturer la réalité de la NBA actuelle.

En ce qui concerne MyLeague, voici ce qui a été proposé en description:

«Asseyez-vous dans la chaise du patron et prenez des décisions qui comptent non seulement pour votre joueur ou votre équipe, mais pour toute la franchise et la ligue. Qu’il s’agisse de recruter des recrues à impact, d’échanger des joueurs ou de déplacer votre équipe, chaque mouvement, grand ou petit, compte pour le succès ou l’échec à long terme de votre franchise de basket-ball. “

Cela ressemble essentiellement à l’arrière de la boîte d’un jeu vidéo de sport d’il y a 20 ans, mais il y a quelques ajouts qui plairont probablement à la plupart des fans inconditionnels de MyLeague Online. Il y aura un niveau de contrôle administratif différent dans MyLeague Online.

Cela permettra aux utilisateurs d’attribuer des contrôles spécifiques sur certains aspects des ligues en ligne. Un journal d’activité sera également ajouté afin que tout le monde puisse voir les transactions et les mouvements qui ont eu lieu dans un MLO.

La WNBA aura une meilleure représentation. Vous pouvez désormais jouer une saison entière avec les 12 équipes.

The Bottom Line: Il n’y a pas une tonne qui sera nouveau ici. C’est plus évident que jamais, si vous recherchez quelque chose de nouveau à partir de 2K cette année, vous feriez mieux de vous tourner vers la version de nouvelle génération en supposant que vous investissez dans les nouvelles consoles.

Sinon, cela pourrait être une année difficile pour les fans de 2K pour justifier un investissement dans le nouveau jeu.

