Naya Rivera a été exclue des Grammys dans Memoriam Tribute et les fans de Glee sont furieux

Les fans de Naya Rivera ne sont pas satisfaits des Grammys 2021 après la fin Joie l’actrice a été exclue du segment hommage In Memoriam. Rivera est malheureusement décédée en juillet 2020 après s’être accidentellement noyée lors d’un voyage en bateau avec son fils de 4 ans. Le Joie L’actrice a été nominée en 2010 pour la meilleure performance pop par un duo ou un groupe avec voix pour « Don’t Stop Believin », mais a perdu contre « Hey, Soul Sister » (Live) du groupe pop / rock Train.

Tandis que Naya rivera n’a pas été montrée lors de l’émission des Grammys pour le segment In Memoriam aux côtés de Little Richard, Gerry Marsden, John Prine, Kenny Rogers et d’autres, elle a été incluse avec plus de 1000 autres personnes répertoriées dans Memoriam en ligne des Grammys. Quoi qu’il en soit, ses fans ne sont pas satisfaits de la décision de la laisser hors de la diffusion et partagent leurs réflexions sur les réseaux sociaux. « Je suis tellement déçu par les Grammys de ne pas avoir inclus Naya Rivera qui a tant donné à l’industrie de la musique, alors prenons tous aujourd’hui en souvenir de Naya comme les Grammys ne le pouvaient pas », a déclaré un fan.

Un autre fan a posté: « Naya Rivera étant exclue de l’in memoriam … ça ne me convient pas », tandis qu’un autre a déclaré: « puisque l’académie d’enregistrement n’a pas inclus Naya Rivera nominée aux Grammy Awards dans l’hommage, veuillez prendre un peu de temps penser à elle aujourd’hui. » Un autre Rivera et Joie un fan déclare: « Peu importe si elle n’a pas eu sa propre carrière musicale en solo, elle est entrée dans l’histoire grâce à Joie. on ne trouve nulle part une voix comme la sienne, elle était unique. ses couvertures étaient plus grandes que beaucoup. »La Recording Industry Association of America n’a pas encore répondu aux critiques des médias sociaux.

Ce n’est pas la première fois que Joie ont été en colère contre les Grammys et leur segment In Memoriam. Cory Monteith est décédé en 2013 à l’âge de 31 ans après une surdose accidentelle, et alors que son nom a été montré dans l’émission lors de l’hommage In Memoriam, son nom a été mal orthographié. « Ils ont mal orthographié le nom de famille de Cory Monteith. La relecture est un art perdu. Et dans ce cas, une perte de respect aussi », a déclaré l’un des Joie ventilateur au moment de l’incident.

L’animateur des Grammys 2021, Trevor Noah, a ouvert le segment In Memoriam 2021 en dirigeant les téléspectateurs en ligne pour voir la liste complète des hommages, mais les fans de Naya Rivera sont toujours en colère contre la décision de la laisser hors de l’émission. Indépendamment du fait que les Grammys snobent Rivera, ses fans lui rendent actuellement hommage sur les réseaux sociaux. En juillet 2020, le shérif du comté de Ventura, Bill Ayub, a déclaré que Naya Rivera s’était accidentellement noyée dans le lac Piru. « Elle a rassemblé suffisamment d’énergie pour ramener son fils sur le bateau, mais pas assez pour se sauver », a déclaré Ayub. Le Joie L’actrice a sauvé la vie de son fils de 4 ans, mais le courant était trop fort dans le célèbre lac pour qu’elle puisse remonter sur le bateau. Vous pouvez vous rendre sur le site officiel des Grammy pour lire la liste complète In Memoriam.

