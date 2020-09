Navire à la dérive vers le Sri Lanka: les flammes sur les pétroliers ne sont pas sous contrôle

Deux jours après l’explosion d’un pétrolier géant au large de la côte est du Sri Lanka, l’incendie à bord n’est pas encore éteint. Plusieurs navires de guerre et hélicoptères de lutte contre les incendies sont en action pour tenter de prévenir une catastrophe environnementale. Cependant, il ne devrait y avoir aucune indication de fuite.

Après qu’un incendie se soit déclaré sur un pétrolier entièrement chargé au large du Sri Lanka, l’État insulaire a tenté d’éviter une catastrophe environnementale. Le navire toujours en feu avec une cargaison d’environ 280000 tonnes de pétrole brut dérive vers la côte sans équipage à bord, a déclaré le porte-parole de la marine Indika de Silva.

Le pétrolier «New Diamond» est maintenant remorqué loin de la côte. Il était déjà conduit à une distance de 25 kilomètres au Sri Lanka après avoir eu un accident à 38 kilomètres de la ville côtière de Thirukovil. Il n’y a aucune preuve d’une fuite, a déclaré le porte-parole de la marine. L’agence de protection de l’environnement de l’eau du pays a mis en garde contre un énorme désastre si seulement une partie de la cargaison s’écoule dans la mer.

Un membre d’équipage blessé du cargo MT New Diamond est transporté vers une ambulance. (Photo: photo alliance / dpa)

“New Diamond”, affrété par l’Indian Oil Corp, appartenant à l’Etat, naviguait du Koweït au port indien de Paradip sous pavillon panaméen, comme le montrent les données de suivi de Refinitiv / Eikon. L’incendie s’est déclaré jeudi après une explosion dans la salle des machines. Un membre d’équipage des Philippines a été grièvement blessé, a déclaré le porte-parole de la marine de Silva. L’homme est porté disparu et serait mort. Les 22 marins restants, 17 Philippins et 5 Grecs, ont été sauvés du bord. Un membre d’équipage a été blessé et transporté par avion vers la capitale Colombo pour y être soigné.

Les navires de la marine russe et des garde-côtes indiens ont soutenu la lutte contre les incendies au large de la côte est du Sri Lanka. L’autorité météorologique du Sri Lanka a créé un scénario de catastrophe et suppose qu’un quart de la cargaison – soit 70000 tonnes de pétrole brut – s’écoule dans l’océan Indien dans ce qu’elle classe comme le pire cas possible. La conclusion de l’autorité est que la côte est du Sri Lanka n’est pas directement menacée.