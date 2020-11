Nate Robinson livre encore un autre message après Jake Paul KO

Nate Robinson se sent reconnaissant malgré tout ce qui s’est passé.

Nate Robinson a subi un coup vicieux à la tête samedi soir alors qu’il combattait Jake Paul lors d’un match de boxe d’exhibition. La perte de Robinson a été brutale aux yeux de beaucoup, surtout si l’on considère qu’il est un athlète professionnel et que Paul est l’une des personnalités Internet les plus détestées au monde. Malgré tout cela, Robinson se sent toujours reconnaissant pour tout ce qui s’est passé, car beaucoup ont tendu la main pour le soutenir pendant cette période difficile. S’adressant à Instagram dimanche, Robinson a cité une ligne du film Vendredi dans lequel John Witherspoon donne à Ice Cube des conseils encourageants sur ce que c’est que d’être touché et pourquoi il est important de continuer à se battre. «Posez cette arme, fils, soyez assommé comme votre père le faisait», a cité Robinson. « Les grandes âmes grandissent à travers des tempêtes de luttes et des saisons de souffrance. » Plus tôt dans la journée, Robinson a également publié des photos de certains de ses anciens coéquipiers de la NBA, dans lesquelles il a révélé que beaucoup d’entre eux avaient apporté un soutien écrasant. Parmi ces joueurs, nul autre que Kevin Garnett. « Je dois remercier tous mes frères pour leur soutien! Il y en a trop pour les nommer, et IG ne me laisse choisir que 10 photos … mais j’ai vu chacun d’entre vous. Un énorme cri à mon frère KG pour sa présence, et tous ceux qui m’ont contacté PERSONNELLEMENT … Mike Bibby, Carlos Arroyo, Bonzi Wells, Malik Rose, tout le monde sur ces photos, etc. », a écrit Robinson. Alors que l’ancienne star de la NBA a perdu le combat, il est clair que beaucoup sont toujours dans son coin, pour le meilleur ou pour le pire.