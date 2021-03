Natasha Lyonne prend la tête de la série de poker Peacock Mystery Series de Rian Johnson

Peacock a obtenu les droits de Visage impassible, une série dramatique mystérieuse de Rian Johnson et MRC Television avec Poupée russe l’actrice Natasha Lyonne. Johnson, dont le film de 2019 Couteaux sortis a valu au cinéaste une nomination aux Oscars du meilleur scénario original, est le créateur, écrivain et réalisateur de Visage impassible. Le projet marque la première série télévisée pour Johnson, dont le travail précédent a toujours été dans les films.

Johnson servira également de producteur exécutif avec son partenaire Ram Bergman pour la bannière T-Street et la présidente de la télévision de la société Nena Rodrigue. Les producteurs exécutifs sont également Natasha Lyonne pour Animal Pictures avec Maya Rudolph et Danielle Renfrew Behrens, co-productrice exécutive.

«La sensibilité et le talent particuliers de Rian Johnson pour raconter des mystères sur le bord de votre siège sont un énorme cadeau pour Peacock, et nous sommes impatients que le public se penche sur chaque cas», Lisa Katz, présidente, Contenu scénarisé, NBCUniversal Television et Streaming, a déclaré dans un communiqué. « Associée au génie de Natasha Lyonne, cette série sera divertissante et addictive. »

« Rian est un écrivain et réalisateur doué qui vous attire avec son approche unique du mystère et nous sommes si fiers de nous associer à lui, et à Ram, et d’avoir Natasha Lyonne comme chef de file, et de décrocher ce spectacle phénoménal à Peacock avec un équipe talentueuse », a également déclaré la présidente de MRC Television, Elise Henderson.

Pour sa part, Rian Johnson a ajouté: « Je suis très enthousiaste à l’idée de découvrir le type de bonté mystérieuse amusante, axée sur les personnages et le cas de la semaine que j’ai grandi en regardant. C’est mon endroit heureux. Avoir Natasha comme partenaire dans le crime est un rêve, et nous avons trouvé la maison parfaite à Peacock. «

Couteaux sortis a valu à Johnson les éloges de la critique et une nomination aux Oscars pour le meilleur scénario original. Il était également en lice pour le meilleur film aux Golden Globes. En raison du succès du film, une suite a été annoncée l’année dernière avec Johnson confirmant qu’il avait commencé à écrire le scénario. On s’attend également à ce que Daniel Craig revienne dans un rôle principal. On ne sait pas encore quand le tournage de ce projet aura lieu avant ou après Visage impassible.

Les autres crédits de Johnson comprennent Les frères fleurissent, Boucleur, et Star Wars: Les derniers Jedi. Le mois dernier, Johnson a également déclaré son plan Guerres des étoiles La trilogie est toujours en cours, ce qui suggère qu’il fera plus de films dans cette franchise à un moment donné dans le futur. Compte tenu de tout ce qui se passe avec Johnson en ce moment, il ne semble pas que ses films Star Wars vont se produire de si tôt.

Pendant ce temps, bien qu’elle soit connue pour ses rôles dans des titres comme Tarte américaine et Orange est le nouveau noir, Lyonne a rencontré un grand succès en se déplaçant derrière la caméra. Elle est co-créatrice, scénariste, réalisatrice et productrice exécutive en plus de jouer dans la série à succès Netflix. Poupée russe. Lyonne a remporté des nominations aux Emmy et aux Golden Globe pour son travail sur la série et travaille actuellement sur une deuxième saison à venir. Le cinéaste a également réalisé et produit exécutif Sarah Cooper: Tout va bien et a un rôle dans le film Lee Daniels États-Unis vs Billie Holiday.

Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois par Deadline.

Sujets: Poker Face