Natalie Morales quitte NBC News après 22 ans

Natalie Morales quitte NBC.

La journaliste de télévision a annoncé vendredi son départ dans une note interne à des collègues de NBC News, expliquant qu’elle était ravie de poursuivre « une nouvelle aventure », mais n’a pas divulgué de détails sur ce qui l’attend.

Morales continuera d’apparaître en tant que correspondant de « Dateline » jusqu’à la fin de 2021 et sera salué par un hommage d’adieu en direct sur AUJOURD’HUI dans les semaines à venir.

« J’ai du mal à trouver les bons mots et il y a beaucoup trop de gens que je dois remercier pour une merveilleuse carrière chez NBC News », a déclaré Morales, 49 ans, à ses collègues dans sa note. « Je repense à mes débuts en me faisant les dents chez (filiale de NBC) WVIT à Hartford, CT, puis en faisant le saut énorme et – à l’époque – pétrifiant vers MSNBC et hélas – en remportant les billets d’or pour l’émission 45secondes.fr et ‘Dateline’. ‘ »

Morales a rejoint 45secondes.fr en 2006 et a fait des reportages sur toutes les plateformes de NBC News, y compris « NBC Nightly News », « Dateline » et MSNBC. Nathan Congleton / AUJOURD’HUI

« Cette première moitié de ma vie a été pleine d’aventures, de défis, de voyages, de beaucoup trop de réveils matinaux, et oui d’opportunités d’assister à l’histoire et de raconter des histoires inspirantes et percutantes qui resteront toujours dans mon esprit, » elle a continué.

« En parlant de cette bobine: j’ai vu ma famille grandir avec tant de vos propres enfants, et alors que mon fils aîné se prépare à déployer ses ailes et à se rendre bientôt à l’université, je pense aussi que le moment est venu (avant la seconde moitié de ma vie) pour déployer mes propres ailes et poursuivre une nouvelle aventure », a-t-elle ajouté.

Elle a conclu son message : « C’est très difficile de dire au revoir… et nous savons tous que dans ce métier ce n’est jamais un au revoir mais à plus tard. Je suis éternellement reconnaissante pour le soutien et les amitiés profondes qui resteront, peu importe où nos chemins mènent. J’ai tellement de raisons d’être reconnaissant pour et pour chacun d’entre vous qui m’ont aidé à arriver ici… muchísimas gracias mis amigos. »

Morales a rejoint 45secondes.fr en 2006 en tant que correspondant national, et a continué à faire des reportages sur toutes les plateformes de NBCUniversal News, y compris « NBC Nightly News », « Dateline » et MSNBC.

En rapport

Au cours de sa décennie et demie à 45secondes.fr, Morales a été présentatrice de nouvelles et co-animatrice de la troisième heure de 45secondes.fr avant d’être nommée présentatrice de l’émission sur la côte ouest en 2016.

En 2020, tout en ancrant AUJOURD’HUI, Morales est devenu correspondant officiel de « Dateline ».

Auparavant, elle a été l’hôte de « Access » de NBCU et co-hôte de « Access Live ».

Pendant son séjour à NBC, Morales a contribué à de nombreux reportages majeurs, notamment les scandales de harcèlement sexuel, le massacre de Las Vegas en 2017, l’attentat à la bombe du marathon de Boston en 2013, ainsi que la couverture du mariage royal du duc et de la duchesse de Cambridge en 2011 et le naissance du premier enfant du couple, Prince George, en 2013.

Moral en 2015. Peter Kramer / Banque de photos NBCU/NBCUniversal via

En octobre 2010, Morales, qui parle espagnol et portugais, a traduit en direct et fait un reportage sur le sauvetage d’un mineur chilien. Grâce en partie à ses efforts, la couverture du sauvetage par NBC a été récompensée par un National Headliner Award 2010.

Morales a remporté trois Daytime Emmy Awards dans le cadre de l’équipe 45secondes.fr. Elle a également remporté un prix de journalisme Robert F. Kennedy pour ses reportages sur les plongeurs de homard du Honduras pour « Rock Center with Brian Williams » en 2013, et trois prix Gracie pour ses reportages exceptionnels.

En 2018, Morales, qui partage deux fils, Josh et Luke, avec son mari Joe Rhodes, a publié son premier livre, « At Home with Natalie: Simple Recipes for Healthy Living from My Family’s Kitchen to Yours ».

Vendredi, le producteur exécutif de 45secondes.fr, Tom Mazzarelli, a envoyé une note aux membres du personnel de NBC News louant Morales pour sa carrière chez NBC au cours des deux dernières décennies.

« Elle s’est vu offrir une opportunité qui la passionne et a décidé de se retirer de NBC News après une incroyable carrière de deux décennies ici », a-t-il écrit, ajoutant: « Alors s’il vous plaît, joignez-vous à moi pour ne lui souhaiter que le meilleur de sa famille ici à AUJOURD’HUI. »