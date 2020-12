Natalie Cassidy ajoutée à la liste des célébrités de RuPaul’s Drag Race UK

Natalie Cassidy assiste aux National Television Awards 2020 à l’O2 Arena le 28 janvier 2020 à Londres, en Angleterre. (WireImage / Karwai Tang)

Natalie Cassidy, qui joue Sonia Fowler sur Eastenders, est sur le point de faire une apparition de célébrité lors de la deuxième saison de RuPaul’s Drag Race UK.

Lundi 28 décembre, il a été annoncé que Cassidy, aux côtés de DJ et drag queen Jodie Harsh, acteur Jay Revell et Course de dragsters La star Raven apparaîtrait dans la deuxième saison de l’émission.

L’officiel Drag Race UK Compte Twitter a écrit: «Des nouvelles passionnantes, huns. Jodie Harsh, Natalie Cassidy, Raven et Jay Revell vont tous faire des camées très spéciales sur la deuxième série de Drag Race UK. »

Des nouvelles passionnantes, huns. @JodieHarsh, @Nat_Cassidy, @RavenHunty et Jay Revell vont tous faire des camées spéciaux sur la deuxième série de #DragRaceUK. pic.twitter.com/DlYpNPQQD4 – RuPaul’s Drag Race UK (@dragraceukbbc) 28 décembre 2020

Les fans étaient ravis que Sonia réelle de Eastenders, qui a été impliqué dans plusieurs intrigues lesbiennes avec peut-être un autre en cours de route, apparaîtrait dans la série, avec un écrit: « Natalie Cassidy drag makeover challenge please. »

Faisant référence au jeu de trompette emblématique de Sonia, une personne a écrit: «Oui! J’espère qu’ils auront une trompette jouant un mini-défi! »

Oui! J’espère qu’ils auront une trompette jouant un mini-défi! 😂 pic.twitter.com/vWHrRButKE – Hommes en colère de Tw * tter (@angrymenof) 28 décembre 2020

Un autre a écrit: «NATALIE CASSIDY OUI NUIT DES MILLE TROMPETTES DE SONYA À LA PISTE.»

Cassidy a simplement écrit sur Twitter: «J’ai passé le meilleur moment!»

Passé le meilleur moment! https://t.co/vKMpeWrQZE – Natalie Cassidy (@Nat_Cassidy) 28 décembre 2020

Dimanche (27 décembre), Dawn French, Maya Jama et Jessie Ware ont été annoncées comme juges invités pour la deuxième saison.

« Les cadeaux de Noël ne s’arrêtent pas, » le fonctionnaire Drag Race UK Compte Twitter annoncé, révélant que les trois icônes rejoindraient le jury pour la deuxième sortie de l’émission à succès.

Ware a confirmé la nouvelle sur Twitter, en écrivant: «Ring a ding ding !!!! Je ne peux pas attendre, Drag Race UK», Tandis que la présentatrice de télévision Maya Jama a déclaré:« La façon dont j’aime cette émission. »

Elizabeth Hurley, Lorraine Kelly, Sheridan Smith, MNEK et Jourdan Dunn ont également été préalablement confirmées pour se joindre à l’émission en tant que juges invités.

La gamme complète des reines a été révélée le 16 décembre. Originaires d’Angleterre, du Pays de Galles et – pour la première fois – d’Écosse, les 12 reines sont: Tayce, Joe Black, A’Whora, Tia Kofi, Ellie Diamond, Sister Sister, Veronica Green, Bimini Bon Boulash, Ginny Lemon et Asttina Mandella.