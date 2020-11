Naran annonce une hypercar exclusive avec un moteur V8 de 1048 chevaux

La start-up anglaise Naran Automotive développe une hypercar exclusive avec un moteur V8 biturbo de 1048 ch, qui permet d’accélérer de 0 à 100 km / h en moins de 2,3 secondes. Le nouveau modèle devrait être lancé en 2022 avec une production limitée à 49 unités.

Le club des fabricants d’hypercars ne cesse de grandir. Le nouveau membre de cette famille est Naran Automotive, basé au Royaume-Uni, qui a sorti les premières images de sa création, une hypercar 2 + 2, inspirée d’une GT3 de 1048 ch.

Naran Automotive a l’intention de produire 49 unités de l ‘«hyper-coupé», après les travaux de développement qui auront lieu au cours de l’année 2021, et son lancement est prévu en 2022.

Le développement de cet hyper-coupé a commencé en 2017 et chaque voiture coûtera environ un million d’euros, après personnalisation, selon le fondateur de la société Ameerh Naran, qui espère suivre les traces des créateurs de supercars Horacio Pagani et Cristian von Koenigseeg.

«Notre vision est de créer les voitures les plus belles et les plus excitantes aujourd’hui, en inspirant les générations futures à poursuivre leurs rêves les plus fous», déclare le fondateur de la marque.

«Avec Naran, nous créons une expérience unique de propriété et une nouvelle perspective sur les expériences de conduite partagées – un modèle inspiré d’une GT-3, avec un moteur central, avec 2 + 2 sièges – construit avec des matériaux innovants et axé sur la récupération de l’expérience de conduite analogique. Naran est une véritable incarnation de l’art sur roues, conçu et développé par certains des plus grands cerveaux de l’industrie ».

Moteur V8 biturbo

Le Naran reçoit un moteur V8 biturbo de 5,0 litres, développé en Allemagne par Racing Dynamics. En théorie, il peut accélérer de 0 à 100 km / h en moins de 2,3 secondes et atteindre une vitesse de 161 km / h en 4,56 secondes. La vitesse maximale est supérieure à 370 km / h.

Cette hypercar devrait assurer un excellent comportement en virage, grâce à un ensemble aérodynamique qui offre une charge aérodynamique de pointe de 1377 kg, supérieure à celle obtenue dans une voiture de course GT3.

La puissance et le couple sont transmis aux roues via un système de traction intégrale, bien que le conducteur ait la possibilité de sélectionner uniquement la propulsion arrière.

Parmi les autres points forts mécaniques, citons une suspension à double bras inspirée de la compétition avec des barres anti-roulement réglables à l’avant et à l’avant, des amortisseurs de compétition Ohlins, une colonne de direction sport hydraulique, des freins en céramique de carbone et des roulements sphériques pour plus de précision et meilleure réponse.

L’intérieur reçoit des matériaux conçus par l’ancienne designer d’Aston Martin Lagonda, Kate Montgomery.

