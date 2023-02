Naoki Urasawa et Pluto d’Osamu Tezuka auront un anime, qu’en sait-on ?

la plateforme de Netflix vient d’annoncer que le manga »Pluton », basé sur la franchise populaire »Astro Boy », recevra une nouvelle adaptation animée. L’histoire acclamée créée par naoki urasawa et Takashi Nagasakiprésentera son anime en 2023 dans le catalogue Netflix.

Parallèlement à l’annonce, le premier teaser de l’anime a été révélé, confirmant également les doubleurs qui participeront à l’adaptation, avec shinhu fuji comme Gesicht, Yoko Hikasa en tant qu’atome, et Minori Suzuki comme Ouran. Dans la bande-annonce, vous pouvez voir l’incroyable animation de »Pluton » par Studio M2avoir à GÉNÉRAL comme producteur.

Macoto Tezuka sera en charge de la supervision de l’anime » Pluto », étant le fils du mangaka décédé osamu tezuka, créateur de »Astro Boy ». « J’ai hâte de voir comment cette nouvelle génération d’anime se déroulera », a déclaré Tezuka.

Urusawa a exprimé son enthousiasme pour l’adaptation animée de »Pluton ». « J’applaudis le courage de tous ceux qui ont relevé le défi de créer un anime basé sur Pluton. » souffrance des deux côtés… mais encore, la seule réponse qui reste est la paix.

» Pluto » est une adaptation manga de l’arc » Astro Boy » intitulé » Le meilleur robot sur terre », qui réinvente toute l’histoire comme un mystère de meurtre plein de suspense, mettant en vedette Gesicht , un robot allemand qui est un inspecteur pour Europol. Gesicht doit résoudre une série de morts de robots et d’humains dans lesquelles le tueur a poussé des objets dans la tête des victimes, créant des cornes de fortune.

Le manga » Pluto » s’est déroulé de septembre 2003 à avril 2009, avec un total de huit volumes. Urasawa a initialement proposé l’idée de » Pluton », dans l’intention de le faire écrire par quelqu’un d’autre, et plus tard, après avoir reçu le soutien d’autres personnes, a décidé de le recréer lui-même. Le manga a reçu un grand nombre de récompenses, étant l’un des plus acclamés pour ses thèmes anti-guerre, paix, espoir et amour.

» Pluto » sera présenté en première sur Netflix en 2023.