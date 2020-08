Nanatsu no Tazai: Girl donne vie à Merlin avec cet incroyable cosplay

Merlin est connu pour être le plus grand magicien de toute Britannia en Nanatsu no Tazai, un personnage qui n’a peur de rien et qui a aussi des pouvoirs incroyables. Son nom est un mystère, car Merlin n’est qu’un surnom qu’il a gagné au fil du temps, mais sa beauté est connue à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la série.

La figure de Merlin a servi d’inspiration aux artistes de la cosplay Ils peuvent se montrer sur les réseaux sociaux, car donner vie à la sorcière n’est pas chose facile. Que ce soit en raison de sa personnalité ou de sa beauté, la représentation du sanglier est un défi pour cosplayeurs de tout le monde.

Cependant, Pour Katherine, une artiste d’origine russe, amener Merlin dans le monde réel a été une “évidence”. Est cosplayeur Elle indique clairement à travers son travail qu’elle est une grande fan du magicien, car l’une des premières choses à laquelle elle reviendra dans sa vie après la quarantaine sera les photographies du personnage sur ses réseaux sociaux.

Katherine a décidé de la faire cosplay inspiré de la tenue la plus sexy de Merlin: un ensemble trois pièces comprenant la veste décompressée et les bottes surdimensionnées, le tout en violet. En fait, cet ensemble a amené les hommes de l’anime à se comporter “assez étrangement”, une situation que la puissante sorcière ne peut toujours pas comprendre.

Dans votre profil Instagram, le cosplayeur a partagé plusieurs photos prises avec le même cosplay de Merlin. Que ce soit pour mettre en valeur sa tenue dans des endroits spéciaux ou montrer un peu de ses pouvoirs à l’aide d’effets spéciaux, Katherine ne cesse d’étonner ses followers.

Si vous avez fini par être convaincu par cela cosplay vous voudrez probablement jeter un œil à la troisième saison de Les sept péchés capitaux, qui vient d’être créée sur un populaire diffusion. Malheureusement, cette dernière saison a quelques problèmes liés à son doublage et sa censure.

Qu’as-tu pensé de ça cosplay de Merlin?

