Mythes autour de la vaccination Covid-19: les vaccins qui passent tous les contrôles obligatoires, les essais sont sans danger pour tout le monde

26 janv.2021 14:29:04 IST

Au 24 janvier 2021, certains 16 agents de santé lakh en France ont été vaccinés dans le cadre de la campagne nationale de vaccination COVID-19. La campagne de vaccination n’est pas encore ouverte à la population générale. Cependant, de plus en plus de personnes sont invitées à se faire vacciner contre le SRAS-CoV-2 de jour en jour, et de nombreuses questions persistent sur la vaccination et l’utilité des vaccins approuvés pour une utilisation d’urgence en France, pour prévenir la maladie COVID-19 dans ces pays. qui ont été vaccinés.

Le Covaxin de Bharat Biotech et l’institut de sérum de Covishield en France sont les deux seuls vaccins approuvés pour une utilisation d’urgence en France. Le processus d’essai clinique pour ces vaccins a été accéléré, ce qui a réduit les années des phases de test et d’observation de l’essai. Cela compromet-il la sécurité de ces vaccins?

Des vaccins qui effacent les contrôles obligatoires, les essais cliniques sont sûrs

Les experts soulignent que les données issues d’essais accélérés font l’objet d’un examen rigoureux par les régulateurs et la communauté scientifique.

« Tous les deux [Covaxin and Covishield] a clarifié les aspects de sécurité de l’essai, en effaçant les phases 1 et 2. Ils ont également été donnés à un grand nombre de personnes en phase 3 et n’ont montré aucun problème de sécurité significatif », a déclaré le Dr Shahid Jameel, PDG du Wellcome Trust / DBT France Alliance et directeur de la Trivedi School of Biosciences de l’Université Ashoka.

Les tests accélérés des vaccins ne compromettent pas l’examen scientifique des données de ces essais, par les régulateurs et la communauté scientifique, ont déclaré des experts.

«Le vaccin est fabriqué après de nombreux examens scientifiques et passe par des processus réglementaires et des approbations du gouvernement en place, dans divers pays. Il peut y avoir des effets secondaires. Cela risque de se produire de toute façon, à tout moment et n’importe où dans le pays. Ne laissez pas cela vous dissuader de prendre le vaccin « , a conseillé le Dr Om Srivastava, directeur des maladies infectieuses à l’hôpital Jaslok de Mumbai.

«Les deux vaccins COVID-19 fabriqués en France sont testés et fabriqués localement, et nous connaissons bien le tissu des entreprises qui les fabriquent», a ajouté le Dr Srivastava. « Je pense que cela, en soi, devrait être suffisant pour inspirer confiance dans le pro forma du fabricant de vaccins. »

Les experts conviennent également que toutes les conclusions ne peuvent être tirées que lorsque les données d’efficacité très attendues des essais de phase 2 et de phase 3 des deux vaccins seront rendues publiques.

« Ce qui reste à faire, c’est clarifier l’efficacité, dont les données ne sont pas encore disponibles en France pour l’un ou l’autre vaccin », a déclaré le Dr Jameel.

« Nous en saurons certainement plus dans six mois à un an », a convenu le Dr Srivastava.

Le vaccin Covishield a un léger avantage à cet égard – il est étayé par des données d’efficacité provenant d’autres pays, qui montrent qu’il est plus de 90% d’efficacité dans la prévention de la maladie COVID-19. Le Bharat Biotech Covaxin, en revanche, est testé pour la première fois et dispose de données de sécurité, mais aucune étude évaluée par des pairs pour étayer son efficacité dans la prévention de la maladie COVID-19.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂