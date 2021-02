Mystère du rayonnement gamma résolu: l’étoile cannibale cachée vient juste de dîner

Le mystère au cœur d’un point lumineux et inexpliqué de lumière gamma dans le ciel a été résolu: il y a une étoile araignée mortelle qui écorche une deuxième étoile plus faible en morceaux, envoyant des rafales rapides de rayonnement gamma dans le processus

« Veuves noires » et « redbacks » en astronomie, comme 45Secondes.fr précédemment rapporté , sont des espèces d’étoiles à neutrons – les noyaux ultradens restants d’étoiles géantes qui ont explosé. Certaines étoiles à neutrons, appelées pulsars, tournent à intervalles réguliers, clignotant comme des phares. Les pulsars à la milliseconde sont les pulsars les plus rapides. Lorsqu’un pulsar milliseconde est verrouillé dans une orbite rare et serrée avec une étoile légère, il déchiquette lentement son partenaire en bits à chaque rotation. Ces cannibales binaires sont connus sous le nom d’étoiles veuve noire ou redback. Désormais, avec l’aide de citoyens scientifiques, une équipe de chercheurs a révélé un nouveau dos rouge au cœur d’un système brillant appelé PSR J2039–5617.

Depuis sa découverte en 2014, les chercheurs soupçonnent que le PSR J2039–5617 contenait un pulsar milliseconde et une seconde étoile. La source lumineuse des rayons X, des rayons gamma et de la lumière visible correspondait étroitement aux caractéristiques attendues d’un tel système. Mais pour le prouver, il fallait des tas de données de télescope et plus de calculs qu’un ordinateur de bureau typique ne pourrait le faire en un siècle.

Pour prouver que le système stellaire était bien un redback, les chercheurs se sont appuyés sur la puissance de calcul d’Einstein @ Home – un projet de la collaboration scientifique LIGO et de l’institut allemand Max Planck où plus de 500000 volontaires laissent leurs ordinateurs inactifs travailler ensemble sur des problèmes d’astronomie complexes. .

En deux mois, les chercheurs ont révélé que le PSR J2039–5617 abrite un redback mortel, chauffant un côté de son étoile compagnon pour que ce côté apparaisse plus clair et plus bleu. La gravité massive du redback déforme également la forme de son compagnon, ce qui fait que «la taille apparente de l’étoile varie sur l’orbite», explique l’auteur principal Colin Clark, astronome de l’Université de Manchester, dit dans un communiqué ,

Les émissions radio du redback sont également parfois éclipsées par du matériel soufflé sur la surface de l’étoile compagnon. Toutes ces caractéristiques du système complexe produisent d’étranges motifs de lumière variables, décrits dans un article qui sera publié en mars (et disponible en ligne maintenant) dans la revue Avis mensuels de la Royal Astronomical Society .

