Mystère derrière l’invasion de la Terre de Darkseid dans la Ligue de justice de Zack Snyder révélé

Le cinéaste Zack Snyder a récemment publié une nouvelle bande-annonce pour le prochain « Snyder Cut » de Ligue de justice. Le film de plus de quatre heures verra l’entrée du supervillain Darkseid dans le DCEU, alors qu’il envahit la Terre et se retrouve face à face avec la Justice League. Sur son compte Vero, Snyder a décomposé la nouvelle bande-annonce du film pour les fans et a également révélé le mystère central de l’histoire: pourquoi Darkseid vient sur Terre en premier lieu.

Faisant référence à une scène de la bande-annonce où Darkseid peut être vu debout sur un terrain (vraisemblablement sur Terre} qui a été déterré et parsemé de lave, Snyder a mentionné que le méchant « a déterré la terre parce qu’il avait l’impression que l’équation Anti-Vie était ici, puis il a dû battre la terre pour révéler l’équation Anti-Vie, que nous, dans le film, vous la voyez sous une forme physique, qui sont tous ces modèles de lave qui existent sur le sol. « Snyder a également mentionné que les motifs, une fois déchiffrés, révèlent les secrets de l’équation anti-vie.

Dans les bandes dessinées, la passion dominante de Darkseid est de découvrir l’équation anti-vie, qui peut accorder à son utilisateur un contrôle complet sur tous les êtres vivants. On dit que l’équation anti-vie existe sur Terre, d’où l’intérêt de Darkseid à conquérir la planète. Il semble que Snyder a gardé les motivations de Darkseid de son film similaires à celles de la bande dessinée du personnage.

Alors que Darkseid est le principal méchant, la majorité des grognements diaboliques travaillent dans Justice League de Zack Snyder sera entrepris par Steppenwolf, qui travaille sous Darkseid. Dans des interviews précédentes, Snyder avait expliqué que le prochain film se terminerait au moment où la conquête de la Terre par Steppenwolf échouait, forçant Darkseid à venir personnellement sur Terre. Bien qu’il n’ait signé que pour un autre film DCEU jusqu’à présent, Snyder sait où l’histoire devrait mener pour d’éventuelles suites.

«C’est une bonne question à me poser, vous savez, comme de quoi je dis au monde, vous savez, ce qui se passe quand Darkseid vient sur Terre? Alors quoi? Vous savez, Est-ce une chose? Et je pense, écoutez, la vérité est que, ai-je écrit et ai-je eu et conçu un complet – est-ce que je sais ce qui se passe quand Darkseid … oui. Je sais ce qui se passe. Dire et spéculer sur ce que c’est et ce serait excitant , Je pense que c’est une bonne chose. «

Alors que Snyder a nié travailler activement sur les suites de la Justice League de Zack Snyder, le succès du premier film pourrait inciter Warner à enfin laisser le cinéaste terminer sa trilogie de Ligue de justice films comme il l’avait initialement prévu.

Ligue de justice comprend Ben Affleck comme Batman, Gal Gadot comme Wonder Woman, Henry Cavill comme Superman, Amy Adams comme Lois Lane, Jason Momoa comme Aquaman, Ezra Miller comme The Flash, Ray Fisher comme Cyborg, Jeremy Irons comme Alfred Pennyworth, Diane Lane comme Martha Kent , Ciarán Hinds comme Steppenwolf, Jesse Eisenberg comme Lex Luthor et JK Simmons comme commissaire Gordon. Justice League de Zack Snyder sera présenté en exclusivité sur HBO Max en 2021. Cette nouvelle provient de ScreenRant.

