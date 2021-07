MyKayla Skinner participera à la finale du saut de cheval aux Jeux olympiques : « C’est l’heure, bébé ! »

Suite à la décision de Simone Biles de se retirer de la finale du saut de cheval vendredi, MyKayla Skinner interviendra pour concourir pour l’équipe américaine.

La gymnaste de 24 ans a partagé la nouvelle sur Instagram, publiant deux photos d’elle posant dans un justaucorps blanc orné d’embellissements rouges, blancs et bleus.

« On dirait que je peux organiser une compétition Leo juste une fois de plus », a écrit Skinner dans la légende. « J’ai hâte de participer aux finales du saut de cheval. Fais ça pour nous @simonebiles ❤️ C’est l’heure bébé ! »

Hoda Kotb d’AUJOURD’HUI a donné quelques mots d’encouragement à l’athlète olympique dans la section des commentaires, en écrivant: « Allez les chercher mykayla!!!!! »

Hoda a continué à partager son soutien à Skinner sur son propre compte Instagram, en publiant une capture d’écran d’un message du compte Instagram officiel de NBC Olympics célébrant l’annonce du retour de Skinner à la compétition olympique. En légende, elle a partagé une dernière note d’encouragement avant la finale de demain.

« ❤️🇺🇸❤️🇺🇸 vas-y !!! » elle a écrit. « Vous avez ça !!! @mykaylaskinner2016.

Bien que Skinner ne se soit pas initialement qualifiée pour le concours général individuel féminin ou le saut de cheval, son parcours olympique n’est pas encore terminé. Plus tôt cette semaine, sa coéquipière Biles s’est retirée de la finale du concours général par équipe en plus de la finale du concours général individuel en raison d’un « cas de twisties ».

USA Gymnastics a partagé une déclaration sur Twitter vendredi annonçant la décision de Biles de se retirer de la finale de l’événement pour le saut et les barres asymétriques.

« Elle continuera d’être évaluée quotidiennement pour déterminer si elle participera à la finale pour les exercices au sol et la poutre d’équilibre », indique en partie le communiqué. « MyKayla Skinner, qui a obtenu le quatrième score le plus élevé au saut lors des qualifications, participera aux finales du saut pour les États-Unis aux côtés de Jade Carey, qui a terminé avec le deuxième score le plus élevé. »

Après une nouvelle consultation avec le personnel médical, Simone Biles a décidé de se retirer des finales par épreuve pour le saut et les barres asymétriques. Elle continuera d’être évaluée quotidiennement pour déterminer si elle participera aux finales pour l’exercice au sol et la poutre d’équilibre. pic.twitter.com/kWqgZJK4LJ – Gymnastique américaine (@USAGym) 31 juillet 2021

Le message de USA Gymnastics a poursuivi: « Nous restons impressionnés par Simone, qui continue de gérer cette situation avec courage et grâce, et tous les athlètes qui se sont intensifiés pendant ces circonstances inattendues. »

Le parcours de Skinner en tant qu’espoir olympique remonte à 2012. À l’époque, la gymnaste n’avait pas obtenu de place dans l’équipe des États-Unis pour les Jeux de 2012 à Londres. Quatre ans plus tard, elle est devenue remplaçante aux Jeux olympiques de 2016 à Rio de Janeiro.

En ce qui concerne les Jeux olympiques de Tokyo en 2020, l’athlète ne savait pas si elle serait même capable de concourir après avoir été hospitalisée avec COVID-19 en décembre 2020. Après deux semaines, elle a ensuite reçu un diagnostic de pneumonie mais a pu récupérer.

« J’ai survécu », a déclaré Skinner à Hoda après les essais olympiques à St. Louis, Missouri. «Je veux dire, j’ai voulu abandonner tellement de fois. J’étais comme, ‘Je ne sais même plus si je peux faire ça.’ »

Skinner a remercié ses coéquipiers Biles, Carey, Jordan Chiles, Sunisa Lee et Grace McCallum pour leur soutien pendant cette période difficile de sa vie.

Les finales par épreuve du saut de cheval et des barres asymétriques seront diffusées sur NBCSN le dimanche 1er août à 4 h HE.

