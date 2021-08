MyKayla Skinner a remporté l’argent après avoir presque quitté Tokyo : « Je n’aurais jamais pensé »

MyKayla Skinner est officiellement médaillée d’argent olympique !

Dimanche, la gymnaste de 24 ans a remporté sa première médaille olympique lors de la finale du saut de cheval après que sa coéquipière Simone Biles se soit retirée de l’événement, expliquant précédemment qu’elle avait un « cas de twisties ».

Skinner a obtenu un 15,033 à son premier saut, supérieur à sa note lors de la ronde de qualification. Pour son deuxième saut, elle a obtenu un 14,8, avec un score global de 14,916. Elle s’est classée deuxième derrière Rebeca Andrade du Brésil. Jade Carey, de l’équipe américaine, a également participé à la finale du saut de cheval, terminant huitième.

Mykayla Skinner de Team USA participe à la finale du saut de cheval féminin. Maja Hitij / Getty Images

Skinner ne s’est d’abord pas qualifié pour les finales du saut de cheval en raison de la limite de deux athlètes par pays. En fait, elle prévoyait de retourner en Arizona la semaine dernière.

« Je n’aurais jamais pensé », lundi à propos de son succès. « J’étais censé rentrer chez moi, mais je suis là et je me sens juste super reconnaissant. »

Rappelant comment elle a découvert qu’elle aurait la chance de prolonger sa carrière olympique, elle a déclaré: « Nous regardions les finales par équipe, et bien sûr, les choses ne se sont pas passées comme prévu, et je me souviens que nous avons reçu un SMS. »

« Simone parlait à (l’entraîneur) Cécile (Canqueteau-Landi), en disant: » Mykayla ne peut pas rentrer à la maison. Nous devrons peut-être la faire concourir au cas où je ne pourrais pas le comprendre dans les prochains jours. » J’ai donc décidé de rester et de m’entraîner au saut au cas où j’aurais besoin d’y entrer. »

La gymnaste a fêté son retour sur Instagram samedi.

« On dirait que je peux organiser un concours Leo une fois de plus », a-t-elle écrit dans la légende. « J’ai hâte de participer aux finales du saut de cheval. Fais ça pour nous @simonebiles ❤️ C’est l’heure bébé ! »

Skinner a expliqué à Hoda lundi ce qu’elle voulait dire par « faire ça pour nous ».

« Après tout ce que (Simone) a traversé … elle a vraiment pu rester positive à travers tout cela, et donc elle m’a définitivement inspiré », a-t-elle déclaré. « J’ai dit: ‘Vous étiez censé avoir cette opportunité, mais je suis tellement reconnaissant de pouvoir intervenir à votre place, et je veux que cela le fasse pour nous.' »

Le soutien de Biles a fini par jouer un rôle dans le succès de Skinner.

« Je courais pour mon deuxième saut, et je me dis : ‘Simone applaudit si fort. Oh mon dieu.’ J’avais l’impression que j’allais presque être distrait. Je pouvais les entendre là-haut. Même l’équipe des gars était tellement bruyante, c’était fou, donc c’était vraiment nécessaire. «

« Je n’aurais jamais pensé que cela arriverait, même pour moi », a ajouté Skinner. « Je pensais que j’allais peut-être être le seul (gymnaste américain) à rentrer chez moi sans (une médaille), donc c’est vraiment cool d’avoir pu décrocher l’argent. »

La gymnaste a reçu beaucoup d’amour et de soutien de ses coéquipières après avoir remporté la médaille d’argent. Biles retweeté Le message de Team USA sur sa victoire, qui disait : « L’olympienne *et* médaillée d’argent au saut olympique @mykaylaskinner. #TokyoOlympics. »

Sunisa Lee, 18 ans, qui a remporté une médaille d’or la semaine dernière au concours général individuel féminin, a également retweeté le même post de Team USA, ajoutant: « OUI TELLEMENT FIER DE MA GRAND-MÈRE OMG. »

Le compte Twitter officiel de USA Gymnastics a partagé un poste de célébration aussi pour Skinner.

« Saut dans l’histoire olympique ! » il a lu. « Si vous venez de vous réveiller et de vérifier votre chronologie, SMILE, MyKayla Skinner (@mykaylaskinner) vient de rentrer à la maison 🥈 ! Votre talent et votre détermination sont vraiment inspirants! #Tokyo2020. »

Les finales individuelles aux barres asymétriques ont également eu lieu dimanche. Lee a décroché une médaille de bronze avec un score de 14,5.

La gymnastique féminine de l’équipe américaine a remporté cinq médailles jusqu’à présent aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020, dont les deux médailles en solo de Lee, l’argent de Skinner, une médaille d’argent pour la finale par équipe féminine et l’or de Jade Carey dans l’exercice individuel au sol. Les finales individuelles à la poutre auront lieu mardi, et Biles concourra après s’être retiré du concours général par équipe, du concours général individuel, des barres asymétriques, du saut et du sol.

Le triomphe de Skinner aux Jeux olympiques de cette année survient après un voyage de près d’une décennie. La gymnaste n’a pas obtenu de place dans l’équipe des États-Unis pour les Jeux de Londres de 2012 et quatre ans plus tard, elle est devenue une remplaçante aux Jeux olympiques de 2016 à Rio de Janeiro.

Après avoir été hospitalisée pour COVID-19 fin 2020 et avoir reçu un diagnostic de pneumonie des semaines plus tard, Skinner n’était même pas sûre de pouvoir participer aux Jeux olympiques de Tokyo. En fin de compte, Skinner a pu se qualifier, citant ses coéquipiers comme son système de soutien.

« J’ai l’impression que le simple fait d’avoir ces filles, et que ma famille me soutienne tout au long de tout cela, m’a vraiment aidé à arriver là où je suis aujourd’hui », a déclaré Skinner à Hoda Kotb de 45secondes.fr fin juin après les essais olympiques.