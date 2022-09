My Policeman : bande-annonce finale du film avec Harry Styles sur Prime Video

Amazon Prime Vidéo

La nouvelle bande-annonce de My Policeman a été présentée, un film qui mettra en vedette Harry Styles et Emma Corrin. Ne le manquez pas et voyez quand il sera diffusé !

© Studios AmazonMy Policeman : bande-annonce finale du film avec Harry Styles sur Prime Video.

Harry Styles est au milieu de la Mostra de Venise 2022 pour présenter Ne t’inquiète pas chérie, un film réalisé par Olivia Wilde qui a été impliqué dans la controverse et l’acteur lui-même a également eu un conflit présumé avec son partenaire, Chris Pine. Au-delà, ce ne sera pas son seul projet de l’année et il s’apprête également à sortir mon policier sur le service de streaming Amazon Prime Vidéo. Ce mercredi son ultime trailer est arrivé !

L’histoire de ce film se déroulera à Brighton en 1957 et tourne autour d’un policier nommé Tom Burgess qui est homosexuel, mais vit dans une société où il est illégal d’être. Il commence à fréquenter une institutrice, Marion, mais se lance également dans une histoire d’amour secrète avec Patrick Hazelwood, conservateur de musée. Forcé de réprimer ses véritables sentiments, il décide d’épouser Marion, et alors que les tensions montent entre les époux, la vie de Patrick se termine en pagaille.

+Nouvelle bande-annonce Mon policier

Le long métrage réalisé par Michael Grandage et écrit par Ron Nyswaner est basé sur le roman d’amour du même nom de 2012 de Bethan Roberts. À la mi-juin, leur premier aperçu d’une minute était arrivé, où ils nous présentaient à peine les personnages et nous donnaient un rapide aperçu de chacun d’eux. Maintenant, la bande-annonce complète tant attendue est arrivée. Regardez-le ici!

Harry Styles a parlé du film et a mentionné: « Beaucoup de sexe gay dans les films, c’est deux gars qui le font, et cela enlève la gentillesse. J’imagine qu’il y aura des gens qui le regarderont qui étaient très vivants à cette époque où il était illégal d’être gay, et Michael Grandage voulait montrer qu’il est tendre, aimant et sensible ». D’autre part, il a ajouté : « Je pense que tout le monde, y compris moi, a son propre parcours pour découvrir la sexualité et devenir plus à l’aise avec elle. Ce n’est pas comme, ‘C’est une histoire gay à propos de ces gars qui sont gays.’ C’est une question d’amour et de perte de temps pour moi. » « .

+Quand est-ce que My Policeman sort ?

mon policier Il sortira dans les salles aux États-Unis et au Royaume-Uni le 21 octobre et deux semaines plus tard, le 4 novembre, il sera disponible dans le monde entier via la plateforme Amazon Prime Video. En plus de Harry Stylesau casting on verra Emma Corrin, David Dawson, Linus Roache, Gina McKee, Rupert Everett, Andrew Tiernan, Jack Bandeira, Kadiff Kirwan et Tristan Sturrockentre autres.

