« My Hero Academia » Saison 5: les conceptions de la classe 1-B révélées

La cinquième saison de « My Hero Academia » sortira dans quelques mois et apportera le Classe 1-A à votre partenaire. Après un certain temps hors des projecteurs, le La classe 1-B réapparaîtra à l’écran la saison prochaine.

Les deux classes se préparent à un arc de formation conjoint et à une liste complète des La classe 1-B vient d’être rendue publique pour exciter les fans du grand événement.

Au Japon, le nombre le plus récent de Saut hebdomadaire Shonen il est sorti l’autre jour et c’est là que les fans ont reçu un traitement spécial. je sais inclus une grande annonce sur ses pages pour la nouvelle saison de « My Hero Academia ». Le magazine présentait des dessins de personnages pour l’ensemble Classe 1-B, et certains enfants devraient avoir l’air familiers.

La page à droite contient les mises en page pour Monomaniacs, ainsi que pour Tetsutetsu et Kendo. Les trois membres de La classe 1-B est difficile à oublier étant donné la fréquence à laquelle elles sont apparues dans les anime.

La saison 5 de « My Hero Academia » le prochain sera publié 27 mars.