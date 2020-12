My Chemical Romance prépare-t-il du nouveau matériel?

Comme si la tournée des retrouvailles (momentanément en pause) n’avait pas été une raison pour exciter ses fans, Ma romance chimique Il s’est rendu sur ses réseaux sociaux pour présenter un message cryptique qui, tout semble l’indiquer, pourrait être en prévision de nouveau matériel.

Cela a été une année de surprises de la part du groupe, après que leurs retrouvailles ont fait que, 14 ans après son lancement, l’album classique du groupe soit réintégré dans les charts. Panneau d’affichage 200.

Ce mardi 8 décembre, les membres de MCR ont partagé sur leurs réseaux sociaux officiels une courte vidéo qui, sans mentionner de dates ni d’informations supplémentaires, présenterait un bref aperçu d’une chanson potentiellement nouvelle, qui n’a été désignée que comme « Yeux » par groupement.

La vidéo présente dans ses éléments visuels une rose qui brûle au rythme du thème « Give ‘Em Hell Kid« , De l’album 2004 »Trois acclamations dor Sweet Revenge«Bien que le groupe n’aurait pas officiellement confirmé ce qu’il faisait, des théories ont déjà commencé à émerger à ce sujet.

Le 7 décembre, la société de cosmétiques HipDot aurait partagé la même vidéo avec le message «Voici un indice… À VENIR» (voici un indice, à venir). Après la publication de la marque, de nombreux fans de MCR Ils ont lancé des théories dans lesquelles il est suggéré qu’il s’agirait d’une nouvelle ligne cosmétique.

ma romance chimique faisant une collaboration de maquillage ALL MY WORLDS COLLIDING – Maria (@boozehagg)

8 décembre 2020





Quelqu’un ferait mieux de me chercher la palette de fards à paupières my Chemical Romance ou le maquillage avec lequel ils sortent sinon je vais percer un mur – la plus grande machine d’amour de Russie (@cheyennefernley)

8 décembre 2020





Puisque les membres de MCR aurait choisi de publier cette vidéo avec la description « YEUX », cela a conduit à penser qu’il s’agit d’une ligne d’eyeliner ou de maquillage centrée sur les yeux. A l’ère de « Trois hourras», Gérard façon se caractérisait par une utilisation marquée des eye-liners noirs et rouges, qui pourraient être une indication de ce qui pourrait être en route.

Récemment, la marque Funko pop annonce que le groupe aura son propre chiffre officiel. Ce serait une édition spéciale dans laquelle son album est commémoré « Bienvenue à la parade noire», Dans lequel la figure du squelette en marche est prise comme modèle.