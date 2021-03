Murder Mystery Machine relie les points sur PS4 cette année

Qui n’aime pas un bon mystère de meurtre? Les lecteurs britanniques pourront raconter: un samedi soir pluvieux n’est rien sans une tasse de Bovril et un vieil épisode de Meurtres de Midsomer sur la boite. Bonne nouvelle, alors: Murder Mystery Machine, une ancienne exclusivité Apple Arcade, enquêtera sur PlayStation 4 plus tard cette année, Microids étant chargé de la publication.

Le jeu vous permet de rejoindre la District Crime Agency, votre mission étant d’aider deux détectives – une recrue et un vétéran – à résoudre plusieurs cas. «Tout commence lorsque le politicien Frank Daniels est retrouvé mort dans ce qui ressemble à un cambriolage», explique le texte de présentation. «Nos deux héros se retrouveront bientôt impliqués dans une série de crimes complexes et interdépendants. Serez-vous à la hauteur du défi et découvrirez-vous la vérité? »

L’intrigue a été écrite par divers auteurs de cinéma et de télévision, et vous devrez faire des heures supplémentaires pour découvrir chaque indice et déterminer ce que cela signifie. Ce jeu a attiré des critiques assez décentes sur iOS, et bien que nous soyons préoccupés par la façon dont les commandes de l’écran tactile seront adaptées au DualShock 4, nous sommes impatients de résoudre un meurtre – ou trois.