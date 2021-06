Multijoueur à 128 joueurs et tornades : comment « Battlefield 2042 » veut devenir l’épisode le plus épique de la série

Dévoilement du premier trailer et de la date de sortie de ce ‘Battlefield 2042’ (il arrivera le 22 octobre 2021 pour PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series), nous pouvons commencer à picorer certaines questions spécifiques que cette livraison nous pose, et qui ont été détaillés par EA et DICE lors d’une réunion avec la presse. Un projet qui a demandé trois ans de travail et que ses managers qualifient de « le plus ambitieux des ‘Battlefield’. Entre autres, Oskar Gabrielson, PDG de DICE et Daniel Berlin, directeur de la conception de jeux.

L’histoire que le jeu nous raconte commence en 2032, lorsque le changement climatique et les conflits entre les pays du monde s’aggravent jusqu’en 2040, il y a une panne totale des télécommunications, qui déclenche, conjugué à des phénomènes atmosphériques de plus en plus agressifs, un holocauste global. La plus grande crise de réfugiés de l’histoire a lieu, qui reçoit un nom : les no-pats, qui joueront un rôle important dans l’intrigue de cet opus qui se déroule dans un futur proche.

L’argument, cependant, n’est pas la chose importante à propos de ce « champ de bataille », qui sera concentré, comme cela se passe pendant des années dans la franchise, au multijoueur, puisque directement et pour la première fois, le jeu n’a pas de solo. 128 joueurs (celui sur PC, PS5 et Xbox X et S, puisqu’ils seront réduits à 64, et avec des cartes spécialement adaptées pour fonctionner dans une taille plus petite, sur PS4 et Xbox One) seront confrontés dans cet argument à un conflit entre les États-Unis et la Russie. Seulement cette fois, les non-tapotements, allant des civils aux membres de l’armée, apparaissant des deux côtés, participeront à la lutte pour les intérêts des sans-abri.

Le fait que le jeu nous envoie dans le futur n’implique pas nécessairement qu’il existe des jet packs ou des pistolets à rayons, mais ce que nous avons, ce sont des phénomènes atmosphériques qui conditionneront les jeux. Les tornades, tsunamis et autres éléments sauvages de la nature ne seront pas scénarisés, et les joueurs pourront les utiliser à leur avantage, pour créer des distractions ou même se déplacer plus rapidement. L’un des programmeurs de DICE a raconté comment, dans un jeu de test, il a utilisé une tornade et un wingsuit grimper au sommet d’un immeuble, surmonter le danger et attaquer par l’arrière.

Zéro patrie, trois modes multijoueurs

Le multijoueur est divisé en trois modes différents, chacune avec ses particularités :

Guerre totale : À l'intérieur, vous pouvez jouer aux classiques Conquest et Breakthrough, il présente les plus grandes cartes de l'histoire de la franchise (les responsables du jeu ne se sont pas lassés de souligner son échelle absolument énorme). Certains des éléments clés de cet opus, tels que les effets atmosphériques dynamiques, sont à leur meilleur dans ce mode, qui oppose deux grandes équipes de joueurs l'une contre l'autre.

Zone de danger : Il aura une mécanique plus guidée, avec des missions plus spécifiques et moins chaotiques que dans All-Out Warfare, mais plus de détails ne sont pas encore disponibles. Nous savons seulement qu'il ne s'agit pas d'un Battle Royale, et qu'il soulève une approche de 'Battlefield' différente des classiques Conquest et Breakthrough.

Il aura une mécanique plus guidée, avec des missions plus spécifiques et moins chaotiques que dans All-Out Warfare, mais plus de détails ne sont pas encore disponibles. Nous savons seulement qu’il ne s’agit pas d’un Battle Royale, et qu’il soulève une approche de ‘Battlefield’ différente des classiques Conquest et Breakthrough. Troisième mode sans détailler : Il existe une troisième voie, qui n’a pas encore été annoncée. Les responsables du jeu ont annoncé qu’il s’agissait d’un hommage aux joueurs de longue date de la saga. Les détails de la zone de danger et de la zone de danger seront révélés le 22 juillet sur EA Play Live.





En ce qui concerne les deux modes de jeu dans All-Out Warfare, Breakthrough est plus un mode gratuit pour tous, avec des moments plus chaotiques et d’autres avec de petites équipes se faisant face et essayant de dominer une zone. Dans Conquest, en revanche, une équipe devra défendre une zone et l’autre la conquérir, jusqu’à ce qu’elle parvienne à dominer la majeure partie de l’immense terrain.

Tous ces modes se dérouleront sur des cartes qui garantissent une expérience qui les responsables du jeu l’ont décrit comme « la chose la plus proche d’un bac à sable qu’un Battlefield ait jamais été », se référant non seulement à la taille de l’espace de jeu, mais aussi à l’imprévisibilité des événements qui pourraient avoir lieu et aux changements que l’action peut prendre en fonction de cela. Parmi eux, ils ont répertorié et décrit sept cartes pour le premier des modes multijoueurs, All-Out Warfare. Ce sont:





Kaléidoscope – Sogdo, Corée du Sud. Carte très technique et en milieu urbain, à la recherche d'informations à l'intérieur d'un gratte-ciel.

Manifeste – Brani Island, Singapour. Zone industrielle d'extraction de ressources vitales pour les États-Unis.

Orbital – Kourou, Guinée française. L'un des moments les plus spectaculaires vus dans la bande-annonce est sur cette piste pour une fusée qui tourne mal, dans une course contre la montre.

Mis au rebut – Alang, Inde. Un ancien chantier naval avec d'énormes navires à moitié construits, alors que les factions se battent pour sécuriser les matières nucléaires en fuite.

Renouvellement – Déserts de l'est de l'Egypte. Battez-vous pour dominer un centre de technologie agricole futuriste dans le désert égyptien.

Sablier – Doha, Qatar. La silhouette indubitable des gratte-ciel sans fin du Qatar est le décor de ce niveau ponctué d'étranges tempêtes de sable.

Se détacher – Terre de la Reine Maud, Arctique. Une station située dans une zone de l'Arctique sur le point de s'effondrer est le théâtre d'un combat au cours duquel des soldats se battent pour du carburant et du gaz.

L’un des aspects les plus intéressants du multijoueur est la possibilité de jouer contre des ennemis contrôlés par l’IA, qui remplaceront tout ou partie des joueurs réel. Ceci est conçu pour que les joueurs moins expérimentés puissent s’habituer à la dynamique et au rythme des batailles multijoueurs avant de rejoindre le conflit contre de vrais joueurs.

Laissez le soin aux spécialistes

le Les anciennes classes de joueurs sont désormais remplacées par une nouvelle typologie de soldats, appelée Spécialistes. Bien que chacun ait ses caractéristiques et sa spécialité (et aura une apparence entièrement modifiable), tous pourront porter toutes sortes d’armes. Ce sont les quatre révélés jusqu’à présent, sur les 10 qui seront disponibles au lancement





WIKUS « CASPER » VAN DAELE

Détectez à distance les menaces qui pèsent sur vos compagnons à l’aide de drones.

Lieu de naissance : Afrique du Sud

Classe : Reconnaissance

Spécialité : Drone de reconnaissance OV-P

Trait : Détecteur de mouvement.





WEBSTER MACKAY

Plus d’agilité et de mobilité que ses pairs grâce à l’utilisation d’un grappin.

Lieu de naissance : Canada

Classe : Assaut

Spécialité: Grab Hook

Trait : Agilité





MARIA FALCK

Le nécessaire guérisseur de n’importe quelle escouade, qui peut guérir à distance.

Lieu de naissance : Allemagne

Classe : Soutien

Spécialité : Pistolet Syrette S21

Trait : Chirurgien de combat

PIOTR « BORIS » GOUSKOVSKI





Vous pouvez installer des tourelles et utiliser des appareils qui interfèrent avec les appareils électriques ennemis.

Lieu de naissance : Russie

Classe : Ingénieur

Spécialité : SG-36 Tourelle Trait : Opérateur de tourelle

Bref, nous sommes confrontés Un « champ de bataille » renouvelé, mais fidèle aux constantes qui ont rendu le jeu célèbre depuis des années. Chaos et stratégie, total visuels spectaculaires et puissance technique dans lesquels DICE s’est spécialisé. 2042 approche à grands pas.