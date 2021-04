Mulder et Scully! Les stars de ‘X-Files’ Gillian Anderson et David Duchovny se retrouvent – voir la photo!

C’est une observation rare de Scully et Mulder ensemble!

Gillian Anderson, qui a joué l’agent Dana Scully sur « The X-Files » a pris un selfie avec son David Duchovny, qui a joué l’agent Fox Mulder dans l’émission à succès. Non seulement cela, mais elle lui a également présenté son adorable chien.

« Stella s’est fait un nouvel ami aujourd’hui. #Davidduchovny », a écrit Anderson sur Instagram.

Les fans étaient ravis de revoir les deux stars ensemble.

« Je viens de mourir mille morts d’une seule photo !! » une personne a écrit, avec deux cœurs et deux emoji en pleurs.

« MERCI MAINTENANT, je pleure », a ajouté un autre fan.

Cela semblait être une réaction courante parmi les fans purs et durs de la série.

« La façon dont vous saviez que cela briserait Internet », a commenté quelqu’un d’autre.

L’agent Fox Mulder (David Duchovny) et l’agent Dana Scully (Gillian Anderson) d’un épisode de «The X-Files». Collection d’images FOX / FOX via Getty I

La série télévisée populaire, qui a suivi les agents du FBI Scully et Mulder alors qu’ils enquêtaient sur des cas paranormaux, s’est déroulée de 1993 à 2002. Anderson, 52 ans, et Duchovny, 60 ans, ont également joué dans deux films dérivés en 1998 et 2008.

La série a été relancée pour deux saisons supplémentaires, de 2016 à 2018. Lorsque Scully a été radié de la dernière saison de l’émission, Anderson a confirmé que ce serait le dernier que les fans voient jamais de l’agent spécial.

« Il est temps pour moi de raccrocher le chapeau de Scully. C’est juste », a déclaré Anderson en 2018, selon The Hollywood Reporter. « J’ai terminé et c’est la fin de cela. »

À l’époque, Anderson a ajouté qu’elle avait hâte d’assumer de nouveaux rôles.

« Il y a beaucoup de choses que je veux faire dans ma vie et dans ma carrière et cela a été une opportunité extraordinaire et un caractère extraordinaire et je suis extrêmement reconnaissante », a-t-elle déclaré.

Anderson a récemment joué l’ancien Premier ministre britannique Margaret Thatcher dans «The Crown», et s’est mérité des éloges pour son interprétation de la Dame de fer. En février, elle a remporté le Golden Globe Award de la meilleure actrice de soutien dans une série, une mini-série ou un téléfilm.

On ne sait pas si les acteurs étaient ensemble pour une raison de travail non divulguée ou s’ils étaient simplement dans la même zone et en retard pour un rattrapage. En août dernier, FOX a annoncé un spin-off animé appelé « The X-Files: Albuquerque ».

Bien que les deux acteurs ne soient pas au moins publiquement attachés à la série, le créateur de « The X-Files » Chris Carter produira la série, selon Variety.