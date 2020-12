Mulatto dit qu’elle peut changer de nom

Certains surnoms de rap semblent dope et inventifs, comme Black Thought. Ensuite, il y en a d’autres comme Childish Gambino qui n’ont pas le même air cool.

La rappeuse géorgienne Mulatto a eu beaucoup de réactions négatives à propos de son nom. Le mot «mulâtre» décrit une personne mêlée de noir et blanc, et beaucoup s’en sont offusqués.

La controverse a poussé la jeune femme de 21 ans à repenser son nom, qu’elle pourrait changer. Plus tôt ce mois-ci, Mulatto a reçu beaucoup de réactions négatives pour avoir d’abord dit qu’elle n’aimait pas s’identifier comme étant noire ou blanche, puis plus tard en disant qu’elle était noire.

«Je ne peux pas en dire trop parce que nous travaillons sur quelque chose en ce moment, mais je mentirais en disant que cela ne m’est pas venu à l’esprit auparavant», a-t-elle déclaré à HipHopDX à propos de son nom. «C’est une controverse que j’entends et vois tous les jours en ce qui concerne mon nom, alors je mentirais pour dire non, je n’y ai jamais pensé. Mais je ne peux pas en dire trop car pour le moment, ça va être un fait partie de quelque chose de plus grand. «