MTV lance une version britannique du poisson-chat le mois prochain

Affinity Petcare True Instinct Chat Adulte (+12mois) No Grain Poisson Pâtée 70g

Les pâtées True Instinct Chat Adulte (+12mois) No Grain Poisson Pâtée 70g , sont idéales pour des repas équilibrés, riches en protéines, et complet. Ces pâtées sont adaptées au mode de vie des chats, sa formule au poisson et aux légumes (tomates et carottes), sans céréales et sans gluten, est idéale pour un