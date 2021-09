MSI GF63 Thin : avec de nouveaux GPU RTX et des intérieurs évolutifs dans un châssis lisse, les nouveaux ordinateurs portables de MSI ont quelque chose pour les joueurs et les créateurs de contenu

17 sept. 2021 15:34:18 IST



Quand vous pensez à « ordinateur portable de jeu », on imagine une machine robuste et cracheur de feu avec des lumières RVB criardes, des ventilateurs hurlants et une autonomie terrible. Cette réputation a été bien méritée, mais les choses ont changé depuis un certain temps, et le nouvel ordinateur portable GF63 de MSI incarne ces changements.

Contrairement à la plupart des ordinateurs portables de jeu, le GF63 Thin est de conception subtile et élégante et vise à fournir une tonne de puissance, mais pas au détriment du bruit et de la durée de vie de la batterie. Il s’agit d’un ordinateur portable de jeu, mais qui est destiné à bien plus que des jeux.

Le modèle sur lequel nous avons mis la main comprend un processeur Intel Core i7-10750H avec le tout nouveau GPU RTX 3050 de Nvidia, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage NVMe. Ce sont de bonnes spécifications pour un ordinateur portable de jeu, mais des spécifications exceptionnelles pour les créateurs de contenu et les streamers.

La plus grande mise à jour ici est l’inclusion de la nouvelle carte RTX de la série Ampere de Nvidia, la RTX 3050, dans un ordinateur portable dans ce budget. Bien que cette carte ne soit pas aussi excitante que les RTX 3070 et 3080 que vous trouverez dans des plates-formes de jeu plus chères (et puissantes), cette 3050 a beaucoup de punch pour sa taille. Vous bénéficiez notamment de la prise en charge du lancer de rayons et du DLSS, NvEnc, Nvidia Broadcast et Reflex, toutes des fonctionnalités conçues pour améliorer votre jeu, sur tous les fronts.

Alors que le lancer de rayons et le DLSS amélioreront considérablement les visuels du jeu et la fréquence d’images, NvEnc et Broadcast sont une aubaine pour les streamers et les créateurs de contenu. NvEnc est une fonctionnalité qui permet à certains GPU Nvidia comme le 3050 d’accélérer l’encodage vidéo. En d’autres termes, vos diffusions en direct prendront moins de ressources et vos montages vidéo seront plus rapides.

La diffusion est une autre fonctionnalité qui tue pour les streamers. Il s’agit d’une suite d’outils alimentés par l’IA qui tirent pleinement parti des cœurs RTX du 3050 du GF63 pour supprimer le bruit de fond dans votre audio, ainsi que pour remplacer votre arrière-plan en temps réel lors de la diffusion en continu. Fini les écrans verts !

Et ai-je mentionné ce panneau de taux de rafraîchissement rapide de 144 Hz, ou Reflex, qui réduit considérablement la latence et aide à améliorer votre capacité à répondre plus rapidement à votre jeu ?

Mais il n’y a pas que les jeux. NvEnc est utile lors du transcodage vidéo dans les applications prises en charge, et ces fonctionnalités RTX peuvent être très utiles pour le rendu de modèles 3D dans des applications comme Blender et lors de la création de jeux dans Unreal Engine. Ce processeur rapide à 6 cœurs vous donne également beaucoup de grognement lorsque vous modifiez des photos dans Photoshop et Lightroom, ou utilisez un encodage logiciel pour vos modifications Premiere Pro.

Mieux encore, si vous manquez d’espace à cause de tout ce travail ou pour vos jeux, vous pouvez simplement retirer le panneau arrière et mettre à niveau ce SSD.

Pour garantir que les performances restent au maximum, le système CoolerBoost de MSI travaille dur pour garder les choses au frais, et Dynamic Boost 2.0 ajuste l’allocation de puissance pour s’assurer que la tâche que vous effectuez obtient les ressources dont elle a besoin.

Toute cette bonté est livrée dans un châssis métallique élégant d’à peine 20 mm d’épaisseur et pesant à peine 1,86 kg.

Le GF63 n’est pas seulement un appareil pour les joueurs à petit budget, c’est un ensemble bien équilibré à un prix avantageux qui servira tout aussi bien les créateurs de contenu.

La variante i7 du GF63 se vendra à Rs 95 990, tandis que la version i5 sera disponible pour Rs 83 990. MSI offrira des remises allant jusqu’à 35% pendant la saison des fêtes. Des variantes alimentées par GTX 16xx sont également disponibles pour ceux qui n’ont pas besoin des fonctionnalités RTX.

Cet article a été créé par l’équipe Studio18 pour le compte de MSI

.

