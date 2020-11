Mozilla met le dernier clou dans la tombe de Flash Player: le 26 janvier 2021, Firefox cessera d’offrir son assistance

Nous savons depuis 2017 que 2020 est la fin d’Adobe Flash Player. Comme Adobe l’a lui-même confirmé en juin dernier, la fin viendra le 31 décembre 2020 et la société arrêtera de le distribuer et de le mettre à jour. Il est temps de dire au revoir et Mozilla vient de confirmer quand les utilisateurs de Firefox le feront: le 26 janvier 2021.

Depuis le 26 janvier Firefox cessera de prendre en charge Adobe Flash Player. Ce n’est pas n’importe quelle date, mais ce sera le jour du lancement de Firefox 85. Selon Mozilla, « [Firefox 85] sera publié sans la prise en charge de Flash, améliorant ainsi les performances et la sécurité. « Par conséquent, Firefox 84, la version actuelle, sera la dernière à prendre en charge Flash. Les utilisateurs du programme bêta et nocturne seront arrêtés plus tôt , avant même la fin de l’année.

Firefox dit « au revoir » à Flash Player une fois pour toutes

À partir du 26 janvier 2021, lorsque Firefox 85 arrive sur le marché, il ne sera pas possible de réactiver la prise en charge de Flash. Depuis l’année dernière, Flash est désactivé par défaut, mais il peut être réactivé à partir des paramètres si nécessaire. Cela s’est terminé. De plus, à partir du 12 janvier 2021, le plugin Adobe Flash cessera de charger le contenu Flash.

C’est logique, puisque le 31 décembre le support officiel d’Adobe prend fin, ce qui arrêtera de le distribuer et de le mettre à jour. Il ne sera pas possible de télécharger Flash Player à partir du Web, car la page de téléchargement sera supprimée et le contenu Flash sera bloqué par défaut. Adobe lui-même a recommandé de désinstaller Flash, car en n’étant pas mis à jour, il peut être exposé à des failles de sécurité et ne pas le télécharger à partir d’autres sources.

Quant à Firefox, cela n’aidera pas à nager télécharger une ancienne version du navigateur. Il est vrai que Firefox 85 met le point final, mais comme le plugin Flash cessera de fonctionner le 12 janvier, peu importe la version que nous utilisons car le contenu ne se chargera pas. Cependant, la fin viendra plus tôt pour les utilisateurs des versions bêta et nocturne de Firefox. Selon Mozilla, les dates de fin de support selon les canaux sont les suivantes:

version stable : 26 janvier 2021.

: 26 janvier 2021. Bêta : 14 décembre 2020.

: 14 décembre 2020. Version nocturne: 17 novembre 2020.

Les utilisateurs, ou plutôt les entreprises qui ont besoin d’aide pour effectuer la transition de Flash vers d’autres technologies, ou qui ont besoin d’une assistance après 2020, peuvent contacter Harman (partenaire Mozilla) pour obtenir une offre commerciale. Quoi qu’il en soit, au niveau de l’utilisateur Flash Player part pour ne jamais revenir et que Firefox abandonne le support n’est rien de plus qu’un clou de plus dans sa tombe.

Plus d’informations | Mozilla