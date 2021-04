Mozilla Firefox mettra fin à la prise en charge des appareils Amazon Fire TV et Echo Show d’ici la fin avril

13 avr.2021 09:33:41 IST

Firefox de Mozilla, un navigateur Web gratuit et open-source, a annoncé qu’il abandonnait la prise en charge des appareils Fire TV et Echo Show d’Amazon. Cette grande nouvelle survient un peu plus de trois ans et demi après que le navigateur a commencé à prendre en charge les appareils Amazon. Après avoir abandonné la prise en charge de Firefox sur ces plates-formes, les utilisateurs cesseront de recevoir des mises à jour d’ici la fin avril. Comme indiqué dans le article de blog, Mozilla a partagé les informations et a révélé que les utilisateurs du monde entier passeront au navigateur Silk d’Amazon une fois que Firefox abandonnera le support. En outre, la liste de Firefox serait retirée de l’App Store à la fin du mois.

«À partir du 30 avril 2021, nous ne prendrons plus en charge Firefox sur Amazon Fire TV ou Echo Show. Vous ne pourrez plus installer l’application sur FireTV, recevoir des mises à jour de sécurité ou réinstaller l’application si vous la désinstallez à partir du 30 avril 2021. Si Firefox est défini comme navigateur par défaut sur Echo Show, vous être redirigé vers Amazon Silk pour la navigation Web à partir du 30 avril 2021 », a annoncé Mozilla.

Les utilisateurs qui ont actuellement le navigateur Firefox installé pourront toujours y accéder mais ne pourront pas le télécharger à nouveau dans un proche avenir. Pendant ce temps, s’ils désinstallent le navigateur, les nouveaux utilisateurs ne pourront pas trouver le navigateur sur l’App Store d’Amazon.

Les utilisateurs qui ont installé l’application ne pourront plus l’utiliser après le 30 avril, car l’application sera vulnérable à d’éventuelles failles de sécurité futures et ne recevra aucun correctif de sécurité.

