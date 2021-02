Motorola Moto G Pro commence à recevoir le correctif de sécurité Android 11 et de janvier: Quoi de neuf

02 févr.2021 10:24:07 IST

Motorola avait publié la liste des smartphones éligibles à la mise à jour Android 11 en décembre 2020, mais la société n’a pas précisé de calendrier pour la mise à jour. Maintenant Moto G Pro a commencé à recevoir la mise à jour Android 11. La mise à jour a été déployée au Royaume-Uni pour le moment et devrait bientôt s’étendre à d’autres régions. Le portail officiel de la société pointe vers la mise à jour du 21 janvier, mais le modérateur de la page communautaire de Motorola a confirmé avoir reçu la mise à jour sur le Motorola Moto G Pro maintenant.

Outre Android 11, le téléphone recevrait également le correctif de sécurité Android de janvier 2021.

La mise à jour Android 11 pour le Motorola Moto G Pro occupe environ 1,1 Go, tandis que le correctif de sécurité de janvier 2021 pèse 1103,8 Mo. La mise à jour est poussée par lots, il est donc probable que chaque appareil prenne du temps pour la recevoir. Les utilisateurs peuvent vérifier la mise à jour en accédant aux paramètres, puis aux mises à jour système, avancé et système. Étant donné que le Moto G Pro fait partie du programme Android One, le téléphone est également éligible pour la mise à jour Android 12, car le téléphone a fait ses débuts avec le système d’exploitation Android 10.

En parlant de spécifications, le Motorola Moto G Pro est livré avec un écran LCD IPS de 6,4 pouces avec une résolution de 1080 x 2300 pixels. Le téléphone est alimenté par le processeur Qualcomm Snapdragon 665 (11 nm) soutenu par le GPU Adreno 610. Il est disponible en version 4 Go de RAM et 128 Go et dispose d’une configuration de triple caméra arrière, qui comprend une caméra principale de 48 MP, une caméra ultra-large de 16 MP et une caméra macro de 2 MP. Pour les selfies et le téléphone abrite un appareil photo 16 MP à l’avant. Le téléphone reçoit un capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière et reçoit un 4000 mAh avec une charge rapide de 15 W.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂