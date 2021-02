Motorola lance Moto G10, Moto G30 avec Snapdragon SoC et batterie de 5000 mAh

17 févr.2021 11:44:02 IST

Motorola a enfin dévoilé de nouveaux smartphones économiques sous sa série Moto G sur les marchés européens. Les nouveaux téléphones incluent le Moto G30 et le Moto G10 qui ont un corps en plastique et une conception résistante à l’eau IP52. Les téléphones de nouvelle génération sont axés sur une bonne expérience de l’appareil photo et une longue durée de vie de la batterie. Les deux combinés disposent également d’une encoche en forme de goutte d’eau et d’un capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière avec la marque Motorola. Notamment, Moto G10 et Moto G30 sont également livrés avec des configurations de caméra arrière quad.

Moto G30

Le Moto G30 est livré avec un écran LCD IPS de 6,5 pouces avec une résolution de 720 x 1600 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le téléphone est alimenté par le processeur Snapdragon 662 et le GPU Adreno 610. Le téléphone fonctionne sous Android 11 avec quelques fonctionnalités développées par Motorola ajoutées en plus. Le téléphone est disponible en deux options de stockage de 4 Go de RAM ou 6 Go de RAM et 128 Go de stockage intégré, ainsi que des options de connectivité telles que Bluetooth 5.0, Wi-Fi, NFC et une variété de systèmes de positionnement par satellite.

Pour l’appareil photo, le Moto G30 est livré avec un capteur principal de 64 MP avec la technologie Quad Pixel, une caméra ultra grand angle de 8 MP (118 °) avec une caméra macro de 2 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. Pour les selfies, le Moto G30 dispose d’un appareil photo selfie de 13 MP, logé dans une encoche.

Le téléphone reçoit une batterie de 5000 mAh qui peut durer jusqu’à 2 jours d’utilisation et dispose d’une charge rapide de 20 W.

Moto G10

Le Moto G10 arbore un écran de 6,5 pouces 720p +, verrouillé à 60Hz. Le téléphone est alimenté par un chipset Snapdragon 460 et est disponible en deux options de stockage de 4 Go de RAM / 64 Go et de 4 Go de RAM / 128 Go. Le stockage peut être augmenté à 512 Go à l’aide d’une carte microSD.

La configuration de la caméra arrière est similaire à celle du G30, sauf pour le capteur principal qui dispose désormais d’un capteur de 48 MP. Pour les selfies, le G10 reçoit un appareil photo plus petit de 8 MP. Le Moto G10 reçoit une batterie de 5000 mAh avec une charge de 10 W.

Les deux téléphones sont livrés avec un scanner d’empreintes digitales à l’arrière et un bouton Assistant Google sur le côté.

Le Moto G10 coûtera 150 €, tandis que le G30 sera au prix de 180 € dans certains pays européens.

.

