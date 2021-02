Motörhead annonce un nouvel album et un film live

UNE Nouvel album et film en direct de Motörhead.

Le projet intitulé, «Plus fort que le bruit… Vivre à Berlin» a été enregistré le 5 décembre du 2012 dans la ville allemande lors de la tournée du groupe, ‘Rois de la route’.

La description du projet révèle, « Plus fort que le bruit… Vivez à Berlin c’est une déclaration définitive sur le pouvoir que le trio avait depuis longtemps… le leur, était une formation qui a duré des décennies en repoussant les barrières du son, en pliant les oreilles et en parcourant l’herbe à travers le monde ».

En avant-première, un aperçu de la bande avec le thème a été montré, ‘Sur le dessus’ fond lors d’une performance live.







«Plus fort que le bruit… Vivre à Berlin» arrivera en formats CD / DVD, vinyle et numérique à partir du prochain 23 avril.

Tracklist de «Louder Than Noise… Live in Berlin»:

1. Je sais mourir

2. Cas de dommages

3. Restez propre

4. Métropole

5. Sur le dessus

6. Docteur Rock

7. Théorie des cordes

8. La poursuite vaut mieux que la capture

9. Rock It

10. Vous feriez mieux de courir

11. Celui qui chante le blues

12. Se rendre au Brésil

13. Tué par la mort

14. As de pique

15. Exagération