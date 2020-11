Moto G Pro avec stylet ne recevra que des mises à jour minimes en 2021

L’intérêt pour le Moto G Pro était évidemment suffisamment grand pour qu’il obtienne un successeur en 2021. Cependant, les mises à jour pour la prochaine génération de smartphone Motorola avec stylet semblent être très petites.

Si vous êtes intéressé par un téléphone portable avec un stylet mais que vous ne voulez pas dépenser autant d’argent que Samsung demande pour ses modèles Galaxy Note, vous pouvez opter pour une alternative à petit budget de la filiale de Lenovo Motorola en 2020: le Moto G Pro – connu internationalement sous le nom de Moto G Stylus. Le smartphone de 330 euros a apporté les avantages d’un téléphone portable à stylet à la classe moyenne. Les fans de stylets pourront également utiliser cette option en 2021. Comme Evan Blass l’a appris, le Moto G Pro aura un successeur très similaire dans l’année à venir.

Moto G Pro avec stylet est légèrement plus grand

Prétendument, le futur smartphone à stylet aura un écran de 6,8 pouces avec une résolution de 1080 x 2400 pixels. Le modèle de cette année peut accueillir 1080 x 2300 pixels sur 6,4 pouces. Le processeur est également en cours de mise à jour. Au lieu du Snapdragon 665, le Snapdragon 675 sera utilisé à l’avenir, mais toujours avec 4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne. Le capteur d’empreintes digitales est susceptible de se déplacer de l’arrière vers le côté du boîtier.

Selon la fuite, un autre changement concerne la configuration de la caméra du Moto G Pro. Au lieu des trois objectifs précédents, le smartphone de milieu de gamme aura à l’avenir quatre objectifs à l’arrière – bien que l’appareil photo ultra grand-angle de 16 mégapixels sera probablement remplacé par un objectif ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur de profondeur supplémentaire de 2 mégapixels. Il reste à voir si c’est vraiment un avantage.

Sinon, presque tout reste inchangé, c’est-à-dire: pas de batterie plus grosse, pas de NFC, pas de nouvel Android 11 – mais j’espère pas de nouveau prix plus élevé.