Mostra de Venise : les plus beaux looks du tapis rouge

Le tapis rouge du festival international du film a reçu des acteurs et des invités spéciaux. Découvrez les photos avec Timothée Chalamet, Cate Blanchett, Lili Reinhart et bien d’autres !

© GettyTimothée Chalamet, Camila Mendes, Tessa Thompson et Regé-Jean Page à la Mostra de Venise.

La 79e édition du Festival international du film de Venise Ça a déjà commencé. Et bien que l’accent soit mis sur les grandes premières, il est inévitable de mentionner la présence de la mode dans ce type d’événement. Acteurs, cinéastes et invités spéciaux défilent dans le Tapis rouge à l’extérieur du Palacio del Cine sur l’île du Lido, pour montrer à quel point ils peuvent être risqués lorsqu’il s’agit d’innover avec un tenue de gala.

L’un des plus frappants a été Timothée Chalamet, l’acteur nominé aux Oscars qui est retourné travailler avec Luca Guadagnino pour sa nouvelle sortie. Le film est intitulé Os et tout et, faisant référence au thème du film, l’interprète a été montré dans une tenue rouge vif. Par-dessus un pantalon droit, elle a incorporé un haut sans manches au dos nu, noué au niveau du cou. L’artiste a complété cette tenue sur mesure en Haider Ackermann avec des chaussures noires et des lunettes de soleil.

Mais il n’était pas le seul à faire tourner les têtes sur le tapis rouge de Venise. L’un des personnages qui ont participé à différentes sessions et avec des regards différents était Tessa Thompson. L’actrice qui a récemment brillé dans Thor : Amour et tonnerres’est démarqué avec une tenue très marquante de la collection Resort 2023 de Christophe John Rogers. C’est une jupe longue et un haut dans les tons verts qu’elle a associés à une coiffe assez particulière.

Une autre des célébrités qui se démarque partout où il va est Simone-Ashley. Depuis son ascension vers la gloire avec éducation sexuelle, l’actrice a commencé à attirer l’attention sur le tapis rouge. Mais depuis qu’il a rejoint Bridgerton, le grand phénomène de Netflix, les yeux sont rivés sur chacun de leurs looks. Cette fois, elle a mis de côté les robes vintage classiques pour s’exhiber avec une robe rouge de chez Armani Privéqui fait partie de la collection Haute Couture Printemps – Été 2013.

Et, comme d’habitude, la présence de Cate Blanchett Elle a laissé tous les invités éblouis par son élégance indiscutable. Loin des robes frappantes que l’on a vues la plupart du temps à la Mostra de Venise, l’actrice a défilé sur le tapis rouge avec une combinaison en velours noir qui appartient à la dernière collection Automne – Hiver de Schiaparelli. Découvrez plus de looks comme ceux-ci ci-dessous!

