Mostra de Venise 2022 : Florence Pugh n’ira pas à la conférence de Don’t Worry Darling d’Olivia Wilde

Warner Bros.

Il a été confirmé que Florence Pugh ne sera pas présente à la conférence de presse Don’t Worry Darling à la Mostra de Venise. Les signes indiquent que la raison est à cause de sa directrice, Olivia Wilde.

© GettyMostra de Venise 2022 : Florence Pugh n’assistera pas à la conférence Don’t Worry Darling d’Olivia Wilde.

La Festival international du film de Venise a ouvert ses portes le 31 août et jusqu’au 10 septembre tous les films qui sont allés à la recherche du Lion d’or seront vus, bien qu’il y aura aussi des films qui seront vus en dehors de la compétition comme Ne t’inquiète pas chérie. Dans la perspective de son premier regard et de sa sortie en salles mondiale, Un scandale a été généré entre Olivia Wilde et Florence Pugh qui a atteint la cérémonie.

La situation a explosé quand Sauvage a déclaré publiquement qu’il avait viré du film Shia La Beouf, qui était l’acteur choisi pour le rôle qui serait plus tard joué par Harry Styles. En réponse à ce témoignage, LaBeouf a expliqué qu’il n’avait pas été viré, mais plutôt démissionnaire. Rappelons que l’acteur avait été accusé à plusieurs reprises d’agressions et d’abus avec des femmes. Au milieu du conflit, une vidéo a été divulguée dans laquelle Olivia demande à Shia de ne pas quitter la bande et a eu des mots durs avec Pugh.

+Florence Pugh ne sera pas à la conférence Don’t Worry Darling à Venise

La réalité est qu’il y avait déjà une certaine rugosité entre l’actrice et le réalisateur pendant le tournage en raison de sa relation avec Harry Styles, mais les fuites ont accru le climat tendu entre eux. La vidéo montre Sauvage se référant à Florence comme « Miss Flo » et contredit ses propos sur le licenciement LaBeouf de s’occuper du protagoniste, puisque le clip montre qu’il supplie l’acteur de revenir sur le tournage. Compte tenu de cela, Pugh pris la décision de quitter la conférence de presse à Venise.

Comme indiqué Variété, Florence Pugh sera présente à la Mostra de Venise cette année, mais elle limitera ses activités promotionnelles en ne participant pas à la conférence de presse qui aura lieu le lundi 5 septembre. Ils expliquent aussi que le conflit avec Wilde a été décisif dans la prise de cette décision et le principal devrait faire référence aux journalistes lors de l’événement.

Sans pour autant Pughà la conférence sera Olivia Wilde et Harry Styles, qui est arrivé à Venise ce dimanche. En plus d’eux, ils seront également Chris Pine, Gemma Chan, Kiki Layne et Nick Kroll. dans le thriller Ne t’inquiète pas chérie, deux couples vivent heureux dans une communauté américaine, mais ils commencent à découvrir des détails derrière cela et la femme commence à se demander si sa vie continuera comme avant ou sera en danger. Il ouvre dans les salles le 22 septembre.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂