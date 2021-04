Mortal Kombat écrase le box-office du week-end avec un début de 22,5 millions de dollars

Combat mortel a réussi à écraser la concurrence au box-office ce week-end avec un début de 22,5 millions de dollars. L’ouverture est d’autant plus impressionnante que le film est actuellement diffusé sur HBO Max pour les abonnés payants. Globalement, Combat mortel a pu gagner 50,1 millions de dollars, malgré quelques critiques mitigées de la part de fans et de critiques de longue date de jeux vidéo. Les débuts de ce week-end ne sont en fait pas trop loin de l’adaptation de 1995, qui a débuté avec 23,2 millions de dollars. L’ouverture de ce week-end est la plus élevée d’un film avec une cote R de la pandémie à ce jour.

Les cinémas ouvrent encore lentement leurs portes tout en offrant de nouvelles façons de profiter de leurs options de divertissement. Certains cinémas autorisent des locations privées qui sont souvent assez bon marché par rapport à avant la pandémie, tout en projetant également des films plus anciens et classiques en plus des nouvelles versions. De plus, les vaccins sont à la hausse et le public nord-américain est de plus en plus confiant pour s’aventurer à nouveau hors de chez lui pour regarder un film dans un cadre de plus petite capacité. Plusieurs grands films sont en cours pour cet été et cet automne, nous devrions donc voir une augmentation croissante des chiffres au box-office dans un proche avenir.

Funimation / Aniplex Tueur de démons a facilement pris la deuxième position au box-office de ce week-end avec un début de 19,5 millions de dollars. Le film d’action japonais d’animation sombre et fantastique est basé sur la série de mangas shōnen Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba de Koyoharu Gotouge. Godzilla contre Kong est tombé au numéro trois après avoir rapporté 4,2 millions de dollars. À ce jour, le film monstre a pu générer 405,5 millions de dollars dans le monde. Bob Odenkirk Personne a pris la quatrième place ce week-end après avoir rapporté 1,8 million de dollars. Le thriller d’action continue d’être salué par les téléspectateurs et les critiques.

De Disney Raya et le dernier dragon est arrivé au cinquième rang ce week-end après avoir rapporté 1,6 million de dollars. À ce jour, le film familial d’animation a rapporté un peu plus de 101 millions de dollars dans le monde et est actuellement diffusé sur Disney + moyennant des frais supplémentaires. Tom et Jerry a pu prendre la sixième place avec 650 000 €. Le duo emblématique animé a gagné 106,2 millions de dollars dans le monde depuis ses débuts il y a 9 semaines. Ensemble ensemble a pris la septième place après avoir fait ses débuts avec 522K €.

Film d’horreur Dans la terre est arrivé au huitième rang ce week-end après avoir rapporté 204 000 €. Le film a reçu des critiques mitigées de la part des critiques et détient actuellement une note fraîche de 76% sur les tomates pourries. The Croods: A New Age continue de gagner au box-office, 22 semaines après avoir fait ses débuts. Le film familial d’animation a rapporté 191 000 dollars supplémentaires, ce qui porte son total global actuel à un peu plus de 163 millions de dollars. Et enfin, Minari est arrivé au numéro dix, avec 141 000 €. Vous pouvez consulter le reste des données du box-office de ce week-end sur The Numbers.

Box-office

1. Combat mortel – 22,5 millions de dollars

2. Tueur de démons – 19,5 millions de dollars

3. Godzilla contre Kong – 4,2 millions de dollars

4. Personne – 1,8 million de dollars

5. Raya et le dernier dragon – 1,6 million de dollars

6. Tom et Jerry – 650 000 €

7. Ensemble ensemble – 522 000 €

8. Dans la terre – 204 000 €

9. Les Croods: un nouvel âge – 191 000 €

dix. Minari – 141 000 €

Sujets: Mortal Kombat