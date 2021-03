Mortal Kombat: Chaque combat aura sa propre personnalité

La prochaine bande de Combat mortel devrait sortir en salles et en HBO Max le 16 avril, et bien que les bandes-annonces et divers clips sortis ne montrent toujours pas de film complet, ce que nous avons vu indique que chaque combat sera quelque chose de son propre spectacle.

Selon le producteur Todd Garner, chaque combat aura sa propre personnalité en fonction de qui se bat, quand et où.

« Chaque combat dans ce film a sa propre personnalité », a déclaré Garner, interrogé sur la façon dont le film est influencé par les autres lors d’un récent événement de presse selon le portail ComicBook.

Et il est fidèle non seulement au jeu, mais aussi au personnage. Je ne peux donc pas vous dire qui se bat, mais il y a l’un des combats les plus brutaux que j’ai jamais vu dans le film. Et cela vous épatera.

Le film de redémarrage de Mortal Kombat devrait sortir le 16 avril sur HBO Max et dans les salles.