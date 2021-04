Morrissey s’en prend à nouveau aux auteurs de « The Simpsons »

Tout semble indiquer que la saison 32 de « The Simpsons » a réussi à faire quelque chose qu’ils n’avaient pas vraiment réalisé ces dernières années: offenser une célébrité. Dans ce cas, le chanteur britannique Morrissey, qui dans un nouveau communiqué a déclaré que «l’écriture pour la série ne nécessite qu’une ignorance totale».

Récemment, « The Simpsons » a diffusé un épisode intitulé « Panic On The Streets of Springfield », mettant en vedette Lisa avec un nouvel ami imaginaire nommé Quilloughby, un chanteur indépendant déprimé des années 1980 dont la voix a été prêtée par Benedict Cumberbatch.

L’épisode montre Lisa découvrant son nouvel ami en tant que chef de file de The Snuffs, un groupe avec lequel elle finit par tomber amoureuse de leur «style de musique cultivé et sardonique» ainsi que de leur «végétarisme militant», à découvrir lors d’une réunion concert que le vrai Quilloughby est devenu un «mangeur de viande» en surpoids aux tendances fascistes.

Après que le représentant de Morrissey a partagé une longue déclaration sur la page Facebook officielle du chanteur, l’ancien dirigeant des Smiths a lui-même écrit sur le problème sur son site Web officiel, qu’il utilise pour envoyer des lettres à ses fans depuis 2018.

Intitulée «Hello Hell», Morrissey commence sa lettre comme suit: «La haine montrée à mon égard par les créateurs des Simpsons est évidemment une demande moqueuse, mais qui nécessite plus de fonds que je ne pourrais en rassembler pour relever ce défi».

Morrisey dit que la raison pour laquelle il est attaqué de manière aussi « négligente et bruyante » est qu’il ne dispose pas d’une équipe complète de stagiaires juridiques avec qui répondre. «Ils vous méprisent particulièrement si votre musique affecte les gens d’une manière forte et belle puisque la musique n’est plus nécessaire», dit-il.

En fait, la pire chose que vous puissiez faire en 2021 est de pimenter la vie des autres.

Morrissey poursuit en affirmant que dans l’industrie musicale actuelle « il n’y a pas de place pour quiconque a des émotions fortes » et que des limites ont été placées sur l’art et qu’aucune étiquette ne signerait avec un artiste prêt à y répondre.

Revenant sur le thème des «Simpsons», le musicien note que les accusations viennent souvent de quelqu’un avec «un désir fou de l’importance» et que celles-ci ne fonctionnent généralement pas à des niveaux élevés. Ecrire pour Les Simpsons, par exemple, ne requiert évidemment qu’une ignorance totale.

Morrisey conclut que tout cela est trop facile à dire, mais que dans un monde obsédé par les «lois de la haine», aucune loi ne peut vous protéger dans ce scénario.