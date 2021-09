Morrissey a chanté des chansons de ‘The Smiths’ après de nombreuses années | Garage de pierre

Morrissey a laissé ses fans en extase lors de sa double présentation à Las Vegas, puisqu’à la surprise de tous ses téléspectateurs, le chanteur est revenu interpréter des chansons de Les Smith qui n’ont pas été rejouées en live même depuis les années 1980.

Le 28 août, le musicien est apparu au Colosseum, Cesar’s Palace, avec ‘Never Had No One Ever’, une chanson qui n’a pas vu la lumière d’une scène depuis 1986. La suivante était ‘The Night Has Opened My Eyes’, interprétation qui ni l’un ni l’autre n’a reçu de cris d’effervescence et de chant de la part des fans depuis 1986.

Et bien sûr, l’une des chansons les plus appréciées des fans a également été jouée, « Shoplifters Of The World Unite ». Le 29 août, des chansons telles que « How Soon Is Now » et « Half A Person » ont été ajoutées à la liste.

Découvrez quelques-unes de leurs interprétations ci-dessous :

Le chanteur a partagé sur son compte Instagram la bonne nuit qu’il a passée lors de son premier rendez-vous, puisqu’il a également battu le record de ventes de marchandises du Caesar’s Palace.