Morbius : une nouvelle bande-annonce indique un lien avec l’univers Marvel

Morbius avec Jared Leto semble assez prometteur dans la nouvelle bande-annonce. En même temps, la vidéo est pleine d’allusions à des événements et à des personnages de la Univers cinématographique Marvel (MCU). Apparemment « Morbius » se déroule dans le même univers que « Spider-Man » and Co..

Morbius : Découvrez la nouvelle bande-annonce

Quel est le problème? « Morbius » raconte l’histoire d’un autre Anti-héros de Marvel Comics. Surtout dans le monde de « Spider-Man » il joue Docteur et vampire un rôle plus important. UNE première bande annonce du film avec Jared Leto (« Joker », « Blade Runner 2049 ») il y a déjà presque deux ans, puis le film a été reporté.

Mais maintenant, Sony en a enfin un nouvelle bande-annonce publié:

Cela peut être vu: Dr. Morbius va au Chercher un remède à sa grave maladie. Il pense ça aussi, pourtant sous forme de vampirisme. Cela le rend à nouveau heureux et en bonne santé, mais bien sûr aussi un assoiffé de sang à ne pas faire de bien. UNE conflit passionnant découle du fait que le médecin veut toujours aider l’humanité.

La bande-annonce regorge d’allusions au MCU

Spider-Man, Venom et plus : Il semble plutôt étrange à propos de la bande-annonce qu’elle Rempli d’allusions et de références au reste des films Marvel devenu. Il n’y a pas qu’un ou deux de ces indices, mais vraiment une quantité écrasante. Nous énumérons ici les hommages individuels pour vous.

Bâtiment Oscorp : Un plan montre le bâtiment Oscorp, dans lequel Norman Osborn alias l’adversaire de Spider-Man Green Goblin travaille.

Un plan montre le bâtiment Oscorp, dans lequel Norman Osborn alias l’adversaire de Spider-Man Green Goblin travaille. Clairon du jour : Le journal de « Spider-Man » existe aussi dans « Morbius ».

Le journal de « Spider-Man » existe aussi dans « Morbius ». Venin : Eddy Brock et son symbiote Venom sont cités à plusieurs reprises, notamment par le policier qui parle de « cette chose à San Francisco ».

: Eddy Brock et son symbiote Venom sont cités à plusieurs reprises, notamment par le policier qui parle de « cette chose à San Francisco ». Vautour : Apparemment Adrian Toomes (Michael Keaton) alias The Vulture de « Spider-Man: Homecoming » apparaît également dans « Morbius » et veut travailler avec Dr. Michael Morbius reste en contact.

: Apparemment Adrian Toomes (Michael Keaton) alias The Vulture de « Spider-Man: Homecoming » apparaît également dans « Morbius » et veut travailler avec Dr. Michael Morbius reste en contact. Affiche de Spider-Man: Il y a une affiche de Spider-Man sur un mur, sur laquelle quelqu’un a écrit « Murderer ».

Morbius fait-il partie du MCU ? Apparemment oui. Il serait au moins extrêmement surprenant que ces nombreuses allusions ne signifient rien. La possibilité que Morbius se déroule dans un univers alternatif, mais ait en même temps tellement en commun avec l’intrigue du MCU, semble très improbable.

Quand Morbius joue-t-il ? De toute apparence, l’intrigue est de Morbius se déroule après les événements de Spider-Man: Far From Home. Au moins, cela irait mieux avec le lettrage « meurtrier » sur l’affiche de Spider-Man. Reste à voir comment tout cela pourrait être lié au Vautour.

Croisement possible : L’ensemble est passionnant, surtout en ce qui concerne le séparation originale du MCU du Spider-Man de Sony et les films « Venom ». Depuis que « Spider-Man » a finalement été autorisé à rejoindre le reste des « Avengers » après un long va-et-vient avec sa main droite, et maintenant tant d’indices ont fait surface, pourraient Morbius et Venom pourraient également rencontrer les Avengers à un moment donné.

Morbius sort au cinéma le 27 janvier.

Comment aimez-vous la bande-annonce? Que pensez-vous de telles allusions et d’un éventuel crossover ? Faites le nous savoir dans les commentaires.