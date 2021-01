Morbius: Jared Leto parle de son rythme de travail sur le film

Dans des circonstances normales, « Morbius«Aurait déjà atteint les théâtres. Les fans du personnage de Marvel Comics Ils devront attendre début 2022 pour profiter de leur premier long métrage, mettant en vedette le chanteur et acteur primé. Oscar Jared Leto, qui, à ce stade de sa carrière, n’est pas étranger aux personnages de bandes dessinées.

Leto aurait fait partie de « Suicide Squad», Un film sorti en 2016 sous la direction de David Ayer, dont le personnage aurait été coupé de la bande au point de ne présenter que quelques vestiges de sa performance.

Leto a récemment fait partie des reprises Zack Snyder joué pour sa cour de « Ligue de justice», Qui est l’une des sorties les plus attendues de cette année. Sur sa représentation en tant que vampire titulaire dans « Morbius», L’acteur reconnaîtrait qu’être le personnage principal d’un film de merveille se sent comme dans un autocuiseur.

Leto a récemment fait partie de la section « Acteurs sur acteurs« de Variété près de John David Washington, son camarade sur la bande « Les petites choses». « C’est un film très amusant et plein d’action, » Leto commenterait son travail sur « Morbius». « C’est un médecin brillant, un chercheur, qui commence par essayer de trouver un noyau à une maladie très rare que lui et un millier d’autres personnes dans le monde ont. »

«Il était très intéressé par ce rôle parce qu’il poursuit ce voyage de mourir à trouver un remède pour sa maladie et devenir incroyablement en bonne santé, puis les choses changent d’une manière qui devient monstrueuse. C’est donc un peu Jekyll et M. Hyde, ce qui est bien sûr un rôle classique.

Leto admettrait avoir ressenti une pression sur ses épaules pendant le tournage, mais pas comme on pourrait le penser. «C’est un autocuiseur. Ce sont des films vraiment chers. Donc, toutes les décisions et le temps passé à prendre ces décisions sont un peu plus passionnés et un peu plus stressants. Je pense que c’est plus courant avec ces grands films, on ne commence pas vraiment avec un petit bijou de script. »

Leto garantit que lors du démarrage de ces productions, vous n’avez qu’une idée générale de ce que vous voulez faire et qu’une grande quantité de travail et d’efforts est investie pour la façonner et la rendre aussi bonne que possible. «Et je pense que c’est la première fois que je suis dans un grand film comme celui-ci de toute ma carrière, donc c’est un nouveau territoire. Je me cache généralement dans les restes », conclut-il. « Morbius»Sera diffusé le 22 janvier 2022.