Morbido Fest 2022 : ‘L’EXORCISTE’, 5 raisons de voir le film d’horreur qui a ouvert le festival

in

Cinéma

« Les mêmes yeux, la même émotion, la même terreur, je l’ai répété 50 ans plus tard”, a avoué Norma Lazareno à propos de sa performance dans le film ‘The Exorcist’.

© Facebook : MORBID FILM FEST‘The Exorcist’ a ouvert le Morbido Fest 2022

Mórbido Fest 2022 a commencé de la manière la plus terrifiante possible, le festival du film qui fête cette année ses 15 ans. anniversaire est de retour du 26 octobre au 2 novembre avec de nouvelles cassettes d’horreur et pour échantillon le long métrage avec lequel ils ont inauguré cette éditionil s’agit de ‘L’Exorciste’, un film mexicain qui promet de vous donner la chair de poule.

Pablo Guisa Koestinger, créateur du Morbido Fest 2022, a présenté L’Exorciste au Esperanza Iris City Theatre avec tout le casting présent. Si vous êtes un fan de la terreur, nous vous laissons ici 5 raisons de vous inciter à voir ce film qui sortira en salles le 2 novembre.

5 raisons de voir « L’Exorciste »

1. Amateurs d’horreur dans chacun de leurs rangs

‘L’Exorciste’ est une histoire originale des co-fondateurs de Giant Stories, Christian Cueva et Ricardo Farias Arauzo; c’est aussi Réalisé par Adrien García Bogliano Oui produit par Pablo Guisa Koestingerl’un des principaux représentants du cinéma d’horreur en Amérique latine, avec le soutien de BTF Média.

2. Renouveler le sous-genre des exorcismes

Dans ‘L’Exorciste’ raconte l’histoire d’Ofeliaongle jeune religieuse qui vient d’arriver dans la ville de San Ramón et involontairement, lors de sa première nuit est contraint de pratiquer un exorcisme sur une fille enceinte de l’endroit, Sandra. Parvient à chasser la présence perverse de la victime et il semble que tout est fini, jusqu’à ce qu’il découvre que ce démon ne fait que gagner en force pour récupérer le corps de la femme, mais pas avant d’avoir affronté la nonne.

3. Un excellent casting

Le casting a donné l’occasion de jeunes talents Quoi Pilar Santacruz (Sandra) et Maria Evoli (Ofelia), mais aussi acteurs avec une longue expérience Quoi Tina Romero (Julia), Salvador Sanchez (M. Ramirez), Ramon Médine (Fabian) Oui Julio Bracho (Père Victor). Mais sans aucun doute, celui qui a reçu les applaudissements lors de la présentation étaitActrice principale Norma Lazareno (M. Ramírez)qui a avoué que c’est son 105e film de sa carrière. En outre la voix off du diable est indubitable, c’est l’actrice Diana Bracho.

4. C’est une histoire d’horreur avec une vision féminine

Ce film briser les directives religieusespuisque cette fois ce sera une femme qui affrontera le diable malgré l’interdiction de l’église; les femmes ne s’attendent pas à être secourues, dans ce film elles sont les protagonistesmême la voix de la présence maléfique est féminine.

5. Vous entendrez le cri de « Même le vent a peur »

Une curieuse anecdote est celle que Norma Lazareno elle-même a avoué lors de la présentation de la bande :

« Pablo Guisa m’a dit que le cri de terreur que j’ai lancé il y a plus de 50 ans dans ‘Jusqu’à ce que le vent ait peur’, la première version, est le même cri de terreur que vous verrez dans ce nouveau filmça veut dire que j’ai un souvenir émotionnel, parce que exactement la même main, les mêmes yeux, la même émotion, la même terreur, je l’ai répété sans y penser», a mentionné la première actrice.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂