Moon Knight : Oscar Isaac n’a pas participé aux scènes d’action avec le costume

Un nouveau rapport a déclaré que l’acteur principal de »Chevalier de la lune », oscar isaac, n’était en fait pas sur le tournage des scènes d’action du programme exclusif Disney+. Dans un nouvel article mis en ligne, un professionnel des effets visuels a parlé de ses expériences de travail sur divers projets, y compris ceux de l’univers cinématographique Marvel. merveille.

Quand il a commencé à parler de la série « Moon Knight », un coordinateur de l’émission a déclaré qu’Isaac « n’était » nulle part près « de l’une des images sur le plateau du personnage principal sur lequel ils travaillaient. Au lieu de cela, les artistes Les gars des effets spéciaux ont travaillé avec un Moon Knight déguisé numériquement leur a été transmis par une autre maison d’effets. Pour le moment, Disney n’a pas fait de déclaration officielle indiquant si cette pratique s’est réellement produite.

Ce rapport fait suite à des plaintes de l’industrie des effets visuels concernant les conditions de travail et la façon dont elles ont souffert d’un salaire médiocre. Plus tôt ce mois-ci, Dhruv Govilqui a travaillé sur »Les Gardiens de la Galaxie », a critiqué Marvel Studios, affirmant qu’ils avaient travaillé trop dur sur le film, auquel s’est ajouté un autre artiste VFX anonyme qui a également révélé qu’ils n’avaient jamais été informés des changements de date de »Avengers : Infinity War » et »Avengers : Endgame », qui ont causé des problèmes et des changements dans les horaires de travail.

Certains de ceux impliqués dans la production de spectacles Marvel, dont le créateur de »She-Hulk : avocate », Jessica Gaoont exprimé leur soutien à ceux de l’industrie des effets visuels suite à ces accusations, assurant qu’ils éviteront d’avoir de telles transactions dans la production de futurs spectacles.

Basé sur le personnage du même nom créé par Doug Moench Oui Don Perlin, »Moon Knight » suit Marc Spector, un ancien mercenaire atteint d’un trouble dissociatif de l’identité. Dans l’émission Disney +, Spector acquiert des pouvoirs après avoir été ressuscité par le dieu égyptien de la lune, Khonshu. Lui et son alter Steven Grant font équipe avec Layla El-Faouly pour affronter Arthur Harrow, un chef de culte qui vise à ramener la déesse égyptienne Ammit sur Terre.

La réception critique de « Moon Knight » a été assez positive, l’émission obtenant 86% sur Tomates pourries. Bien qu’il y ait une certaine incertitude quant à savoir si la série reviendra pour une deuxième saison, le réalisateur Mohamed Diab et Isaac ont fait allusion au retour de la série plus tôt ce mois-ci.