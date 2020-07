Moon `` Anti Rpg '' Influent Arrive Sur Nintendo Switch

Lune, le jeu de rôle PlayStation de 1997 qui se moquait des conventions des jeux de rôle, arrive sur Nintendo Switch le 27 août. Ce sera la première sortie officielle du jeu en anglais.

Le concepteur de Lune, Yoshiro Kimura, a qualifié le jeu d ‘«anti-RPG». Lune aborde les comportements bizarres de nombreux héros de RPG, qui entrent brutalement dans les maisons des gens à la recherche d’objets et d’indices, et qui tuent des milliers de créatures pour des objets et de l’expérience, et ajoute une touche ludique. Les joueurs n’assument pas le rôle du héros traditionnel, mais celui d’un garçon qui est aspiré dans sa télévision et dans un RPG en jeu appelé Monde lunaire. Le garçon suit l’aventure du héros, libérant les âmes des ennemis tués et collectant une ressource appelée Love.

Lune était unique à l’époque pour sa distribution inhabituelle de personnages non joueurs. Contrairement aux PNJ des RPG traditionnels, les habitants de LuneLes villes n’attendent tout simplement pas pour fournir des informations au joueur; ils vivent leur vie, faisant du pain, dansant la nuit et ayant des routines quotidiennes et hebdomadaires. C’est aussi un RPG sans batailles.

Le développeur de jeux Toby Fox cité Lune comme l’une des influences derrière son propre RPG, Sous-titre.

Les créateurs de Lune, le studio connu sous le nom de Love-de-Lic, était composé d’anciens développeurs Square qui travaillaient sur des jeux comme le déclencheur d’un chronomètre, Super mario RPG, et Romance SaGa. Lune sera publié via le Nintendo eShop et coûte 18,99 $.