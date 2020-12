Montrezl Harrell apparemment nuance les tondeuses pour Luke Kennard Extension de 64 M €

Est-ce irrespectueux?

Le drame de la NBA est de retour en plein essor, et ça fait du bien. Plus tôt dans la journée, Adrian Wojnarowski d’ESPN a rapporté que les Los Angeles Clippers avaient offert à Luke Kennard une extension lucrative, à hauteur de 64 millions de dollars pour quatre ans. Kennard est nouveau dans l’équipe, les rejoignant dans le cadre d’un accord à trois équipes avec les Pistons de Detroit et les Brooklyn Nets. L’extension semble étrange pour quelqu’un qui vient de rejoindre, mais les Clipper sont évidemment engagés envers Kennard. Cependant, l’ancien Clipper Montrezl Harrell ne semblait pas impressionné. Harrell quitta le Clipper et traversa le hall jusqu’à l’établissement des Lakers. Il dirigera très probablement le banc, mais pourra également travailler dans des rotations de départ lorsque les Lakers voudront courir trois grands (ce qu’ils ont fait l’année dernière avec Anthony Davis, JaVale McGee et Dwight Howard). Harrell a laissé un message « cryptique » sur Twitter qui est apparu peu de temps après l’annonce de la nouvelle. Internet n’a pas pu s’empêcher de se joindre aux rires et à la confusion. La réponse de Harrell semble provenir du fait que le Clipper avait peu d’intérêt à payer pour le signer à nouveau, du moins c’est ce qu’il a laissé entendre. « Apparemment non, si je suis de l’autre côté, » répondit Harrell lorsqu’on lui demanda si les Clippers étaient en train de le signer à nouveau. « Je pense que si vous passez votre carrière dans n’importe quel endroit assez longtemps, vous voudrez continuer à jouer là-bas et continuer à y grandir. Donc, bien sûr, j’ai toujours un grand respect pour ces gars et pour cette organisation. Mais comme J’ai dit, dans la mesure où ils voulaient que je revienne, évidemment ça ne semble pas comme ça, n’est-ce pas? «